"Укрзалізниця" обіцяє компенсувати незручності пасажирам через хакерську атаку: деталі

"Укрзалізниця" продовжує відновлювати роботу систем після хакерської атаки, яка заблокувала онлайн-продаж квитків. Для пасажирів компанія запровадила кілька компенсацій.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
У компанії обіцяють компенсувати незручності пасажирам, які змушені купувати паперові квитки в касах. Йдеться про період, коли недоступні онлайн-сервіси "Укрзалізниці".
Зокрема, власники квитків, придбаних у період технічних збоїв, можуть:
Крім того, пасажирам радять зберегти квитки - після відновлення системи на них чекатимуть додаткові "компліменти" від "Укрзалізниці" та партнерів.
Щоб задовольнити попит, компанія відкрила додаткові каси: три у Києві, дві у Вінниці та одну у Львові. Вони працюють без технічних перерв та обідніх пауз.
Над відновленням роботи систем залізниці цілодобово працюють IT-фахівці "Укрзалізниці", кібердепартамент СБУ, Держспецзв’язку, CERT-UA та спеціалісти "Київстар".
Нагадаємо, внаслідок масштабної кібератаки 23 березня 2025 року онлайн-системи "Укрзалізниці" стали недоступними для купівлі квитків. Спеціалісти компанії разом із партнерами та державними органами працюють над відновленням сервісів, але точна дата їх відновлення поки невідома. Пасажирам рекомендується купувати квитки в касах вокзалів або безпосередньо у поїздах. Попри кібератаку, усі поїзди продовжують курсувати за графіком.
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