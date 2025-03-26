"Укрзалізниця" обіцяє компенсувати незручності пасажирам через хакерську атаку: деталі

У компанії обіцяють компенсувати незручності пасажирам, які змушені купувати паперові квитки в касах. Йдеться про період, коли недоступні онлайн-сервіси "Укрзалізниці".

Зокрема, власники квитків, придбаних у період технічних збоїв, можуть:

безкоштовно скористатися платними залами очікування,

отримати чай у поїзді.

Крім того, пасажирам радять зберегти квитки - після відновлення системи на них чекатимуть додаткові "компліменти" від "Укрзалізниці" та партнерів.

Щоб задовольнити попит, компанія відкрила додаткові каси: три у Києві, дві у Вінниці та одну у Львові. Вони працюють без технічних перерв та обідніх пауз.

Над відновленням роботи систем залізниці цілодобово працюють IT-фахівці "Укрзалізниці", кібердепартамент СБУ, Держспецзв’язку, CERT-UA та спеціалісти "Київстар".