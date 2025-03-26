RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Укрзализныця" обещает компенсировать неудобства пассажирам из-за хакерской атаки: детали

Фото: "Укрзализныця" обещает компенсацию пассажирам за неудобства в результате хакерской атаки (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" продолжает восстанавливать работу систем после хакерской атаки, которая заблокировала онлайн-продажу билетов. Для пассажиров компания ввела несколько компенсаций.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании обещают компенсировать неудобства пассажирам, которые вынуждены покупать бумажные билеты в кассах. Речь идет о периоде, когда недоступны онлайн-сервисы "Укрзализныци".

В частности, владельцы билетов, приобретенных в период технических сбоев, могут:

  • бесплатно воспользоваться платными залами ожидания,
  • получить чай в поезде.

Кроме того, пассажирам советуют сохранить билеты - после восстановления системы их будут ждать дополнительные "комплименты" от "Укрзализныци" и партнеров.

Чтобы удовлетворить спрос, компания открыла дополнительные кассы: три в Киеве, две в Виннице и одну во Львове. Они работают без технических перерывов и обеденных пауз.

Над восстановлением работы систем железной дороги круглосуточно работают IT-специалисты "Укрзализныци", кибердепартамент СБУ, Госспецсвязи, CERT-UA и специалисты "Киевстар".

Напомним, в результате масштабной кибератаки 23 марта 2025 года онлайн-системы "Укрзализныци" стали недоступными для покупки билетов. Специалисты компании вместе с партнерами и государственными органами работают над восстановлением сервисов, но точная дата их восстановления пока неизвестна. Пассажирам рекомендуется покупать билеты в кассах вокзалов или непосредственно в поездах. Несмотря на кибератаку, все поезда продолжают курсировать по графику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяПоезда