"Укрзализныця" обещает компенсировать неудобства пассажирам из-за хакерской атаки: детали

В компании обещают компенсировать неудобства пассажирам, которые вынуждены покупать бумажные билеты в кассах. Речь идет о периоде, когда недоступны онлайн-сервисы "Укрзализныци".

В частности, владельцы билетов, приобретенных в период технических сбоев, могут:

бесплатно воспользоваться платными залами ожидания,

получить чай в поезде.

Кроме того, пассажирам советуют сохранить билеты - после восстановления системы их будут ждать дополнительные "комплименты" от "Укрзализныци" и партнеров.

Чтобы удовлетворить спрос, компания открыла дополнительные кассы: три в Киеве, две в Виннице и одну во Львове. Они работают без технических перерывов и обеденных пауз.

Над восстановлением работы систем железной дороги круглосуточно работают IT-специалисты "Укрзализныци", кибердепартамент СБУ, Госспецсвязи, CERT-UA и специалисты "Киевстар".