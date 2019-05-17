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"Укртранснафта" возобновит транзит нефти 20 мая

Новости » Энергетика    17.05.2019 - 19:54
"Укртранснафта" возобновит транзит нефти 20 мая
Фото: нефтепровод (twitter.com/NaftogazUkraine)

"Укртранснафта" временно приостановила транзит

АО "Укртранснафта" возобновит транзит российской нефти в страны Европейского Союза в стандартном режиме 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В "Укртранснафте" уточнили, что процесс возобновления транзита нефти в Европу осуществляется в соответствии с согласованным всеми операторами "Дружбы" графиком.

Согласно запланированным мероприятиям, европейские нефтетранспортные компании до 20 мая будут проводить подготовительные мероприятия по восстановлению транзита, связанные с приемом нефти с повышенным содержанием хлорорганики в собственные резервуарные парки.

"В связи с необходимостью европейской стороны дополнительного времени на подготовительную работу, "Укртранснафта" сегодня, 17 мая, временно приостановила транзит. Таким образом, согласно графику, обеспечение транзита российской нефти по украинской территории будет происходить в стандартном режиме с 20 мая", - говорится в сообщении.

Напомним, Беларусь приостановила транзит нефти в Украину из-за отсутствия свободных резервуаров в Украине для откачки грязной российской нефти, находящейся в трубопроводе.

РБК-Украина писало, что 19 апреля в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, что поступает с территории России по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.

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