"Укртранснафта" требует от России компенсации за грязную нефть

Фото: Укртранснафта (twitter.com/MINECONOMDEV)

Стороны согласовывают дополнительный договор к действующему соглашению

Вопрос о компенсации дополнительных затрат на проведение нестандартных работ, связанных с вытеснением некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба" был рассмотрен 14 мая в Братиславе. Об этом сообщает "Укртранснафта" в Facebook.

Согласно сообщению, в заседании Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Братиславе приняли участие российская "Транснефть", венгерская Группа MOL, словацкая Transpetrol и АО "Укртранснафта".

В "Укртранснафте" отметили, что вопрос компенсации не предусмотрен действующим соглашением о предоставлении услуг по транзиту российской нефти, заказчиком которых является ОАО "Транснефть". Поэтому стороны согласовывают дополнительный договор к действующему соглашению, согласно которому будет происходить расчет, будут определяться сроки и условия компенсации дополнительных расходов АО "Укртранснафта".

В "Укртранснафте" сообщили, что компания освободила одну нитку нефтепровода "Дружба" от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, что позволило возобновить транзит по украинскому участку нефтепровода.

"Нефть с повышенным содержанием хлорорганики перекачиваться партиями европейским потребителям согласно графику, утвержденного всеми заинтересованными сторонами. Полная прокачка некондиционной нефти Urals с территории Украины в Венгрию и Словакию может занять от четырех до шести месяцев. Этот срок будет зависеть от концентрации хоорорганічних соединений в остатках сырья", - рассказали в "Укртранснафте".

Напомним, 19 апреля в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, что поступает с территории России по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.

После этого ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти, в том числе и Украина. В частности АО "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральном нефтепровода "Мозырь-Броды" (МН "Дружба") 25 апреля.