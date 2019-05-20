ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Укртранснафта" не смогла возобновить транзит российской нефти в Европу

Новости » Экономика    20.05.2019 - 14:45
"Укртранснафта" не смогла возобновить транзит российской нефти в Европу
Фото: нефтепровод (twitter.com/NaftogazUkraine)

Технические проблемы возникли в Венгрии

АО "Укртранснафта" не смогла возобновить транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба". Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.

Как отметили компании "Укртранснафта" 20 мая в 00.00 часов согласно согласованного операторами "Дружбы" графику возобновила транзит российской нефти европейским потребителям.

С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тыс. тонн нефти в направлении ЕС и приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции. Одновременно от АО "MOL" получено сообщение о технических проблемах на их стороне, сообщили в "Укртранснафте".

"Следовательно," Укртранснафта " возобновит перекачку сырья по нефтепроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть", - отмечается в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Беларусь приостановила транзит нефти в Украину из-за отсутствия свободных резервуаров в Украине для откачки грязной российской нефти, которая находится в трубопроводе.

Напомним, 19 апреля в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, что поступает с территории России по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.

"Укртранснафта" возобновит транзит нефти 20 мая Беларусь приостановила транзит нефти в Украину
Новости Украины Укртранснафтанефтьтранзит
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь