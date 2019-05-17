ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Беларусь приостановила транзит нефти в Украину

Новости » Экономика    17.05.2019 - 15:55
Беларусь приостановила транзит нефти в Украину
Фото: нефтепровод (twitter.com/NaftogazUkraine)

Нефть также не идет в сторону Польши

Беларусь приостановила транзит нефти в Украину из-за отсутствия свободных резервуаров в Украине для откачки грязной российской нефти, находящейся в трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим".

Как отметили в пресс-службе, согласно новому графику прокачки, возобновление в сторону Украины запланировано в ночь с 19 на 20 мая.

Кроме того, не осуществляется и транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" в сторону Польши.

В настоящее время Беларусь обеспечивает прокачку нефти, соответствующей стандарту, в направлении ОАО "Мозырский НПЗ" в объеме, требуемом для его полной производственной загрузки.

Напомним, 19 апреля в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, что поступает с территории России по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.

В настоящее время "Укртранснафта" освободила одну нитку нефтепровода "Дружба" от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, что позволило возобновить транзит по украинскому участку нефтепровода. Полная прокачка некондиционной нефти Urals с территории Украины в Венгрию и Словакию может занять от четырех до шести месяцев.

Вопрос о компенсации дополнительных затрат на проведение нестандартных работ, связанных с вытеснением некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба" был рассмотрен 14 мая в Братиславе.

Нефть подорожала из-за роста напряженности на Ближнем Востоке "Укртранснафта" требует от России компенсации за грязную нефть
Новости Украины нефтьнефтепроводДружба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь