ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Польша перестает транспортировать нефть РФ по нефтепроводу "Дружба"

Новости » Экономика    25.04.2019 - 02:37
Польша перестает транспортировать нефть РФ по нефтепроводу "Дружба"
Иллюстративное фото (БЕЛТА)

Польша заявила о низком качестве нейти, которая поступает для транзита

Польша сообщила беларусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство БелТА.

В частности, как заявил представитель ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, польская сторона уведомила белорусскую, что причина такого шага - низкое качество поступающей нефти. 

"Мы получили письмо от PERN (оператор польского участка трубопровода "Дружба", - ред.), что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок "Адамово", - сказал Вериго.

В свою очередь "Гомельтранснефть Дружба" сообщил российской стороне о том, что транзит по западному направлению остановлен. Вериго уточнил, что поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тыс. т в сутки, что необходимо для транзита в направлении Украины.

Напомним, недавно Россия установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Также РФ расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров. 

Гройсман предложил полностью отказаться от российских нефтепродуктов Нефть резко подорожала на планах США запретить импорт из Ирана
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины нефтьтранзит
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь