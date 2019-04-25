Польша перестает транспортировать нефть РФ по нефтепроводу "Дружба"

Иллюстративное фото (БЕЛТА)

Польша заявила о низком качестве нейти, которая поступает для транзита

Польша сообщила беларусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство БелТА.

В частности, как заявил представитель ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, польская сторона уведомила белорусскую, что причина такого шага - низкое качество поступающей нефти.

"Мы получили письмо от PERN (оператор польского участка трубопровода "Дружба", - ред.), что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок "Адамово", - сказал Вериго.

В свою очередь "Гомельтранснефть Дружба" сообщил российской стороне о том, что транзит по западному направлению остановлен. Вериго уточнил, что поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тыс. т в сутки, что необходимо для транзита в направлении Украины.

Напомним, недавно Россия установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Также РФ расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров.