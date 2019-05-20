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"Укртранснафта" не змогла відновити транзит російської нафти до Європи

Новини » Економіка    20.05.2019 - 14:45
"Укртранснафта" не змогла відновити транзит російської нафти до Європи
Фото: нафтопровід (twitter.com/NaftogazUkraine)

Технічні проблеми виникли в Угорщині

АТ "Укртранснафта" не змогла відновити транзит російської нафти до Європи нафтопроводом "Дружба". Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Як  зазначили компанії "Укртранснафта" 20 травня о 00.00 годині відповідно до погодженого операторами "Дружби" графіку відновила транзит російської нафти до європейських споживачів.

З початку доби нафтотранспортна компанія України прокачала 4 тис. тон нафти у напрямку ЄС та призупинила прокачку у зв’язку з необхідністю виконання додаткових технологічних операцій із заміщення нафти у трубопроводах станції. Водночас від АТ "MOL" отримано повідомлення про технічні проблеми на їх стороні, повідомили в "Укртранснафті".

"Відтак, Укртранснафта відновить перекачку сировини нафтопроводом "Дружба" після підтвердження готовності угорською стороною приймати нафту", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляло РБУ-Україна, Білорусь призупинила транзит нафти в Україну через відсутність вільних резервуарів в Україні для відкачування брудної російської нафти, яка перебуває у трубопроводі.

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить з території Росії по трубопроводу "Дружба". Зміст хлорорганічних сполук перевищувало норму в десятки разів.

"Укртранснафта" відновить транзит нафти 20 травня Білорусь призупинила транзит нафти в Україну
Новини України Укртранснафтанефтьтранзит
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