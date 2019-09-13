"Укртрансгаз" готовит ГТС к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020

Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

Переговоры по новому контракту о транзите газа должны состояться 19 сентября

"Укртрансгаз" продолжает готовить объекты газотранспортной системы (ГТС) к работе в реверсном режиме в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

Как заявили в "Укртрансгазе", продолжается капитальный ремонт компрессорной станции "Комарно", расположенной во Львовской области. Эта станция задействована в транспортировке газа через границу Украины с Польшей.

"Модернизация станции позволит существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Работа станции обеспечит создание дополнительной гарантированной мощности импорта природного газа и его поставку потребителям Украины зимой, а также закачки в подземные хранилища газа на хранение в летний период", - говорится в сообщении.

Сообщается, что проектная мощность модернизированной участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.

"Главная задача капитального ремонта на станции заключается в подключении новой технологической участка трубопровода-перемычки длиной в 420 м, что позволит выполнять реверс на магистральном газопроводе "Комарно-Госграница Ду700". Сейчас ходе выполнения ремонтных работ на объекте составляет около 50%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что завершить ремонт планируется до конца октября 2019 года.

Напомним, срок действия текущего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2019 года.

В июле Россия предложила Украине продлить контракт по транзиту газа на один год. Переговоры по новому контракту должны состояться 19 сентября с участием представителей Украины, России и Евросоюза.

Ранее РБК-Украина сообщало, что международное агентство Fitch Ratings прогнозирует увеличение дефицита текущего счета платежного баланса Украины с 2,5% от ВВП в 2019 году до 2,9% в 2020 году и 3,4% в 2021 году, что отражает снижение платы за транзит газа. Fitch ожидает, что неспособность достичь соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" повлияет на снижение доходов от транзита, но не приведет к энергетическому дефициту.

Добавим, Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2020 году транзит российского газа по территории Украины сократится до 50 млрд кубометров