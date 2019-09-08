Fitch оценило последствия ввода "Северного потока-2" для Украины

Фото: Северный поток (gazprom.ru)

Украина потеряет доходы от транзита российского газа в Европу

Газопровод "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, что приведет к сокращению доходов Украины от транспортировки газа, хотя и с некоторой задержкой. Об этом говорится в обзоре международного агентства Fitch Ratings.

По оценкам аналитиков агентства, Украина получила от транспортировки российского газа 2,8 млрд долларов в 2018 году.

Fitch Ratings прогнозирует увеличение дефицита текущего счета платежного баланса Украины с 2,5% от ВВП в 2019 году до 2,9% в 2020 году и 3,4% в 2021 году, что отражает снижение платы за транзит газа.

Агентство напоминает, что срок действия текущего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает в конце 2019 года. Fitch ожидает, что неспособность достичь соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" повлияет на снижение доходов от транзита, но не приведет к энергетическому дефициту.

Напомним, Национальный банк прогнозирует, что в 2020 году транзит российского газа по территории Украины сократится до 50 млрд кубометров.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины оценивает риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года как умеренный.