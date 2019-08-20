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НБУ прогнозирует сокращение транзита газа в 2020 почти вдвое

Новости » Экономика    20.08.2019 - 15:15
НБУ прогнозирует сокращение транзита газа в 2020 почти вдвое
Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Украина потеряет около миллиарда долларов доходов

Национальный банк прогнозирует, что в 2020 году транзит российского газа по территории Украины сократится до 50 млрд кубометров. Об этом заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб сказал во время "круглого стола", сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Сологуб, в следующем году могут реализоваться несколько сценариев в негативном аспекте. Однако в базовом сценарии НБУ заложено снижение объемов транзита через Украину.

"В следующем году мы сейчас закладываем в прогноз, что это будет не 80 млрд кубометров газа, как в этом году, а 50. И это для нашего платежного баланса минус 1 млрд долларов", - сказал Сологуб.

В то же время, Сологуб отметил, что в случае отсутствия контракта транзита газа может не быть вообще.

Напомним, по данным "Укртрансгаза", в 2018 году объемы транспортировки газа территорией Украины из Российской Федерации до европейских стран и Молдовы составили 86,8 млрд куб., что на 6,7 млрд куб. м меньше, чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины оценивает риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года как умеренный. НБУ отмечает, что строительство "Северного потока-2" в обход Украины продолжается при поддержке Германии. Однако позиции США, Дании и Еврокомиссии могут отсрочить запуск проекта, что, вероятно, не случится вовремя, до конца 2019 года.

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