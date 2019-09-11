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Россия подтвердила готовность к газовым переговорам с Украиной и ЕС

Новости » Экономика    11.09.2019 - 10:57
Россия подтвердила готовность к газовым переговорам с Украиной и ЕС
Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

Переговоры пройдут 19 сентября

Российская Федерация подтвердила свою готовность к участию в трехсторонних газовых переговорах с Украиной и Европейским Союзом. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак, сообщают российские СМИ.

Новак сообщил, обсуждал дату 19 сентября вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем Шефчовичем.

"И, насколько я слышал, что также и украинская сторона согласовала эту дату. Поэтому 19-е число будем считать согласованным. Мы готовы 19-го числа провести такие консультации", - сказал он.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович сообщил о том, что трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза пройдут 19 сентября. Главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером перед трехсторонними газовыми переговорами в формате Украиной-ЕС-РФ. При этом глава "Газпрома" заявил, что вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным. "Но все-таки первоочередной вопрос - будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, украинская делегация встретилась в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем и согласовала позицию перед газовыми переговорами с Россией.

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