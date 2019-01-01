"Укртелеком" повысил с 1 января тарифы

Фото: Укртелеком (ukrtelecom.ua)

Это второй этап повышения тарифов на фиксированную связь от "Укртелекома"

В Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение НКРСИ от 18 сентября 2018 года №488.

Согласно документу, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения вырастет:

в городах на 9% - с 49,8 гривен до 54,28 гривен;

в селах на 19% - с 45,6 гривен до 54,28 гривен.

Кроме того, в городах для бюджетных организаций в городах абонплата вырастет с 53,71 грн до 59,59 грн, для предприятий - с 54,67 грн до 59,59 грн.

В селах для бюджетных организаций абонплата вырастет с 49,86 грн до 59,59 грн, для предприятий - с 50,55 грн до 59,59 грн.

Напомним, с 1 ноября 2018 года стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения выросла в городах на 17% - с 42,56 гривен до 49,8 гривен; в селах на 18,8% - с 38,39 гривен до 45,6 гривен.

Отметим, по данным Госстата, потребителям в Украине за 9 месяцев 2018 года было предоставлено услуг фиксированной телефонной связи на 4,296 млрд грн, услуг мобильной связи на 28,394 млрд грн.