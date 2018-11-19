Телекоммуникационная отрасль за 9 месяцев увеличила доходы на 1,3% до 53,3 млрд грн

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего доходов получают мобильные операторы

Потребителям в Украине за 9 месяцев 2018 года предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 53,3 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, в т.ч. населению предоставлено услуг на 31,2 млрд грн, что на 1,2% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

За январь-сентябрь предприятия предоставили почтовых услуг на 3,092 млрд грн, курьерских услуг на 1,037 млрд грн, услуг фиксированной телефонной связи на 4,296 млрд грн, услуг мобильной связи на 28,394 млрд грн, услуг кабельного телевидения на 1,518 млрд грн, интернет-услуг -на 8,906 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в октябре 2018 по сравнению с сентябрем выросли на 1,7%. По данным статистического ведомства, с начала года (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 7,4%. В годовом измерении (к октябрю 2017 года) инфляция ускорилась до 9,5%.

Напомним, в сентябре 2018 года объемы промышленного производства снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%. По итогам августа Госстат сообщал о падении объемов промышленного производства на 0,5%. До этого с начала года промпроизводство росло.