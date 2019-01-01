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"Укртелеком" підвищив з 1 січня тарифи

Новини » Економіка    01.01.2019 - 07:00
"Укртелеком" підвищив з 1 січня тарифи
Фото: Укртелеком (ukrtelecom.ua)

Це другий етап підвищення тарифів на фіксований зв'язок від "Укртелекому"

В Україні з 1 січня 2019 року набули чинності нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЗІ від 18 вересня 2018 року №488.

Згідно з документом, вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення зросте:

  • у містах на 9% - з 49,8 гривень до 54,28 гривень;
  • у селах на 19% - з 45,6 гривень до 54,28 гривень.

Крім того, у містах для бюджетних організацій в містах абонплата зросте з 53,71 грн до 59,59 грн, для підприємств - з 54,67 грн до 59,59 грн.

У селах для бюджетних організацій абонплата зросте з 49,86 грн. до 59,59 грн, для підприємств - з 50,55 грн до 59,59 грн.

Нагадаємо, з 1 листопада 2018 року вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення зросла в містах на 17% - з 42,56 гривень до 49,8 гривень; у селах на 18,8% - з 38,39 гривень до 45,6 гривень.

Відзначимо, за даними Держстату, споживачам в Україні за 9 місяців 2018 року було надано послуг фіксованого телефонного зв'язку на 4,296 млрд грн, послуг мобільного зв'язку на 28,394 млрд грн.

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