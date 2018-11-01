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Абонплата за стационарный телефон с 1 ноября выросла почти на 20%

Новости » Телеком & IT    01.11.2018 - 07:00
Фото: Укртелеком (volyn.ukrtelecom.ua)
Фото: Укртелеком (volyn.ukrtelecom.ua)

С 1 января ожидается второй этап повышения тарифов на фиксированную связь от "Укртелекома"

В Украине с 1 ноября вступают в силу новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение НКРСИ от 18 сентября 2018 года №488.

Согласно документу, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения вырастет:

- в городах на 17% - с 42,56 гривен до 49,8 гривен;

- в селах на 18,8% - с 38,39 гривен до 45,6 гривен.

Согласно плану повышения цен на фиксированную телефонную связь, в начале 2019 года тарифы вырастут еще 2-9 грн.

Отметим, что 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 гривен за куб. метр.

Как сообщало РБК-Украина, "Укрпочта" с 10 сентября повысила тарифы на доставку писем на 40%. Также повышается стоимость доставки посылок без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 3 гривны (с НДС), или на 30%, в пределах области, на 20% - в пределах Украины.

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