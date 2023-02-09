"Укртатнафта" терміново перерахувала в держбюджет несплачені податки, - СБУ

Заборгованість компанії перед державою лише за цим епізодом становить більш ніж 605 млн гривень.

"Завдяки розслідуванню СБУ і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" держбюджет України поповнився на 531 млн гривень. Відповідна сума була перерахована нинішніми керівниками ПАТ "Укртатнафта", які отримали відповідне інформування від правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

Як свідчать матеріали розслідування, попередній менеджмент цієї компанії продавав пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. І це при тому, що суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів.

Для відшкодування заподіяних Україні збитків правоохоронці відповідним чином поінформували нинішній менеджмент компанії. Після цього представники ПАТ "Укртатнафта" терміново перерахували до бюджету 531 млн гривень кількома платежами.

"Наразі вирішується питання щодо використання відшкодованих коштів для забезпечення потреб Збройних сил України", - наголошує СБУ.