"Укртатнафта" срочно перечислила в госбюджет неуплаченные налоги, - СБУ

После разоблачения СБУ "Укртатнафта" срочно перечислила в бюджет более 500 млн гривен налогов, неуплаченных бывшим менеджментом компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.
Задолженность компании перед государством только по этому эпизоду составляет более 605 млн гривен.
"Благодаря расследованию СБУ и БЭБ по коррупционным схемам бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" госбюджет Украины пополнился на 531 млн гривен. Соответствующая сумма была перечислена нынешними руководителями ПАО "Укртатнафта", которые получили соответствующее информирование от правоохранителей", - говорится в сообщении.
Как свидетельствуют материалы расследования, предыдущий менеджмент этой компании продавал горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. И это при том, что суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей.
Для возмещения причиненного Украине ущерба правоохранители соответствующим образом проинфоормировали нынешний менеджмент компании. После этого представители ПАО "Укртатнафта" срочно перечислили в бюджет 531 млн гривен несколькими платежами.
"В настоящее время решается вопрос об использовании возмещенных средств для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - отмечает СБУ.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что главному бухгалтеру "Укртатнафты" объявили подозрение по делу о махинациях и присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом "Укрнефти" и "Укртатнефти". Служба безопасности и Бюро экономической безопасности отмечают, что следствие продолжается. Зафиксировано 10 эпизодов преступной деятельности.
Недавно в рамках дела о махинациях в "Укрнафте" и "Укртатнафте" СБУ провела обыски у олигарха Игоря Коломойского. Позже СБУ объявила подозрение топ-менеджменту "Укртатнафта" по делу о присвоении 40 млрд гривен.
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