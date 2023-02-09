"Укртатнафта" срочно перечислила в госбюджет неуплаченные налоги, - СБУ

Задолженность компании перед государством только по этому эпизоду составляет более 605 млн гривен.

"Благодаря расследованию СБУ и БЭБ по коррупционным схемам бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" госбюджет Украины пополнился на 531 млн гривен. Соответствующая сумма была перечислена нынешними руководителями ПАО "Укртатнафта", которые получили соответствующее информирование от правоохранителей", - говорится в сообщении.

Как свидетельствуют материалы расследования, предыдущий менеджмент этой компании продавал горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. И это при том, что суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей.

Для возмещения причиненного Украине ущерба правоохранители соответствующим образом проинфоормировали нынешний менеджмент компании. После этого представители ПАО "Укртатнафта" срочно перечислили в бюджет 531 млн гривен несколькими платежами.

"В настоящее время решается вопрос об использовании возмещенных средств для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - отмечает СБУ.