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"Укртатнафта" срочно перечислила в госбюджет неуплаченные налоги, - СБУ

Фото: нынешний менеджмент "Укртатнафты" перечислил в бюджет неуплаченные налоги (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Зарембо

После разоблачения СБУ "Укртатнафта" срочно перечислила в бюджет более 500 млн гривен налогов, неуплаченных бывшим менеджментом компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.

Задолженность компании перед государством только по этому эпизоду составляет более 605 млн гривен.

"Благодаря расследованию СБУ и БЭБ по коррупционным схемам бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" госбюджет Украины пополнился на 531 млн гривен. Соответствующая сумма была перечислена нынешними руководителями ПАО "Укртатнафта", которые получили соответствующее информирование от правоохранителей", - говорится в сообщении.

Как свидетельствуют материалы расследования, предыдущий менеджмент этой компании продавал горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. И это при том, что суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей.

Для возмещения причиненного Украине ущерба правоохранители соответствующим образом проинфоормировали нынешний менеджмент компании. После этого представители ПАО "Укртатнафта" срочно перечислили в бюджет 531 млн гривен несколькими платежами.

"В настоящее время решается вопрос об использовании возмещенных средств для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - отмечает СБУ.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что главному бухгалтеру "Укртатнафты" объявили подозрение по делу о махинациях и присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом "Укрнефти" и "Укртатнефти". Служба безопасности и Бюро экономической безопасности отмечают, что следствие продолжается. Зафиксировано 10 эпизодов преступной деятельности.

Недавно в рамках дела о махинациях в "Укрнафте" и "Укртатнафте" СБУ провела обыски у олигарха Игоря Коломойского. Позже СБУ объявила подозрение топ-менеджменту "Укртатнафта" по делу о присвоении 40 млрд гривен.

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Укртатнафта