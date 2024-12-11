Для "Укрпошти" діє обмеження: як і коли потрібно використати "тисячу Зеленського"

Як отримати та витратити "тисячу Зеленського" через "Укрпошту"

З 4 грудня в Україні почали реалізовувати програму "Зимова єПідтримка". Зокрема, почали надавати виплати пенсіонерам віком від 60 років та людям з інвалідністю 1 і 2 груп. Їх автоматично доставлятиме "Укрпошта" для понад 2 мільйонів українців, які отримують соціальні виплати через її відділення.

Однак варто пам’ятати, що "Укрпошта" не віддаватиме гроші готівкою. Допомогу можна буде витратити на товари і послуги у відділеннях поштового оператора.

Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання продуктів, ліків, побутової хімії, поповнення мобільного рахунку або передплату українських видань. Також є можливість спрямувати їх на благодійність. У відділеннях "Укрпошти" є перелік товарів, які можна придбати через поштового оператора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.