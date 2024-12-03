Гроші на руки не віддадуть: "Укрпошта" назвала умову для виплати "тисячі Зеленського"

"Укрпошта" з 4 грудня почне виплачувати тисячу гривень "Зимової підтримки" за графіком отримання пенсій та інших соціальних виплат. Але ці гроші на руки не віддадуть - їх потрібно одразу ж витратити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу " Укрпошти ".

"Державну допомогу не можна отримати готівкою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Укрпошті", кошти можна використати до березня 2025 року на оплату комунальних послуг, придбання товарів українського виробництва (продукти, ліки, побутова хімія тощо), поповнення мобільного рахунку, донати на підтримку ЗСУ, передплату видань та інші товари та послуги, затверджені урядом.

"Асортимент товарів у відділеннях Укрпошти - широкий, а якщо чогось не вистачить, клієнти можуть зробити замовлення і отримати необхідне трохи пізніше", - додали в "Укрпошті".

Порядок виплат через "Укрпошту"

Отримати допомогу 4 грудня зможуть ті громадяни, чиї пенсії, субсидії або інші соціальні виплати, які вони отримують через Укрпошту, припадають саме на цей день. Всі інші матимуть змогу отримати допомогу згідно зі своїм стандартним графіком виплат протягом грудня-лютого 2024 року.

У кожного пенсіонера чи отримувача державної допомоги є свій графік виплат між 4 та 25 числом кожного місяця. Якщо пенсіонер отримує пенсію 10 числа, то і "Зимову підтримку" він отримає 10 числа, пояснили в "Укрпошті".

Для пенсіонерів та людей з інвалідністю 1 і 2 групи, які вже отримують виплати через Укрпошту, допомога нараховуватиметься автоматично. Жодних заяв подавати не потрібно - списки громадян формує Міністерство соціальної політики. Працівник Укрпошти повідомить про можливість отримання підтримки під час звичної виплати пенсії чи соціальної допомоги.

Тисяча Зеленського

Нагадаємо, з 1 грудня можна подати заяву на отримання тисячі гривень через "Дію". Кабмін затвердив Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка" в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Українці зможуть отримати тисячу гривень з державного бюджету. Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року - січня 2025 року. Кошти надійдуть на картку "Національного кешбеку".

Гроші можуть бути використані 31 грудня 2025 року. Тисячу гривень можна витратити на ті ж цілі, що і кошти кешбеку. Уряд визначив перелік товарів та послуг, на які можна витратити ці кошти.