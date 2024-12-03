Укрпошта відзавтра почне виплачувати "Зимову єПідтримку": хто отримає і як

З 4 грудня в Україні стартує програма "Зимова єПідтримка", спрямована на допомогу пенсіонерам віком від 60 років та людям з інвалідністю. Виплати будуть автоматично доставлятися через Укрпошту, а кошти можна використовувати для оплати комунальних послуг, придбання продуктів, ліків чи благодійності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

З 4 грудня стартує виплата коштів за програмою "Зимова єПідтримка", спрямованою на підтримку пенсіонерів і людей з інвалідністю. Укрпошта забезпечить максимально зручний і доступний процес отримання цих коштів для понад 2 мільйонів українців, які отримують соціальні виплати через її відділення.

Кому передбачена допомога

Програма охоплює:

Пенсіонерів віком від 60 років;

Людей з інвалідністю 1 та 2 груп, які отримують виплати через Укрпошту.

Громадянам, які отримують виплати у банках або оформляють допомогу через "Дію", потрібно буде діяти через відповідні установи.

Що потрібно для отримання

Не потрібно заповнювати жодних форм чи звертатися у відділення. Листоноша доставить допомогу особисто або виплата буде чекати у відділенні у ваш день отримання пенсії.

Термін дії програми - до кінця лютого 2025 року, тож навіть якщо виникнуть обставини, які завадять отриманню коштів одразу, вони будуть доступні пізніше.

Як витратити кошти

Гроші за програмою не видаються готівкою. Однак їх можна використати на:

Сплату комунальних послуг;

Придбання продуктів, побутової хімії;

Поповнення мобільного телефону;

Передплату українських видань на 2025 рік;

Замовлення ліків українського виробництва.

Кошти можна витрачати як частинами, так і одразу. У відділеннях Укрпошти також доступна можливість переказати ці кошти на благодійність - наприклад, на підтримку ЗСУ чи допомогу лікарням, школам та притулкам для тварин.

Додаткові можливості в "Дії"

Для громадян, які оформили програму "Зимову єПідтримку" у "Дії", Укрпошта також надає зручний спосіб витратити кошти. Особливо це актуально для жителів сільської місцевості, де термінали часто недоступні.