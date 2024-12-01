"Тисячу Зеленського" можна отримати не тільки через "Дію", але й офлайн: як це зробити

В Україні у неділю, 1 грудня, стартувала програма зимової підтримки, в рамках якої можна отримати тисячу гривень. Отримати гроші можна через "Дію", а також "Укрпошту" та банк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Facebook.

Гроші за програмою зимової "єПідтримки" можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт тощо. Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.

Допомогу від держави можна отримати з грудня 2024 року до лютого 2025 року. Оформити виплати можна через:

застосунок "Дія" з 1 грудня 2024;

"Укрпошту" (офлайн виплата) з 4 грудня без подачі окремої заяви.

банки-партнери (офлайн) з 10 грудня.

Оформлення онлайн

Подати заявку на отримання допомоги потрібно у застосунку "Дія". Потрібно:

в розділі "Сервіси" обрати послугу "Національний кешбек", а в ній - "Зимова єПідтримка", натиснути кнопку "Розпочати";

обрати для кого призначена виплата (для себе або дитини);

якщо ви вже є учасником програми "Національний кешбек" та відкрили спеціальний рахунок в банку - у застосунку запропонують обрати існуючий рахунок або відкрити нову картку;

надіслати заяву на отримання виплати, перевіривши правильність даних.

Зарахування коштів буде у період до 10 днів. Витратити кошти можна до 31 грудня 2025 року включно.

Як отримати підтримку офлайн

Отримати "президентську тисячу" можна через "Укрпошту", але така опція доступна не всім:

пенсіонери віком старше 60 років, які отримують виплати через "Укрпошту";

люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через "Укрпошту";

люди з інвалідністю з дитинства 1 та 2 групи, які отримують виплати через "Укрпошту";

люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А через "Укрпошту";

люди, які отримують усі види пенсійних та соціальних виплат через "Укрпошту" на територіях активних бойових дій.

Якщо особа не може подати заяву на тисячу через "Дію" або банк, це означає, що вона внесена до переліку отримувачів виплати через "Укрпошту" або заявку подано раніше через "Дію" чи банк.

Кошти можна буде використати на:

оплату комунальних платежів;

здійснення платежів для благодійних організацій;

оформлення передплати журналів та газет;

купівлю товарів, що зазначені у переліку "Укрпошти" (можна ознайомитись у відділеннях);

замовлення ліків, що зазначені у переліку "Укрпошти" (можна ознайомитись у відділеннях);

купівлю друкованих видань;

оплату поштових послуг.

Кошти можна використати до 28 лютого 2025 року включно.

Отримати "тисячу Зеленського" через банк можуть опікуни дітей, громадяни, які не мають ідентифікаційний код, а також громадяни віком 65+, які не мають застосунку "Дія". Повний перелік банків за посиланням.