Для "Укрпочты" действует ограничение: как и когда нужно использовать "тысячу Зеленского"

Как получить и потратить "тысячу Зеленского" через "Укрпочту"

С 4 декабря в Украине начали реализовывать программу "Зимняя еПоддержка". В частности, начали предоставлять выплаты пенсионерам от 60 лет и людям с инвалидностью 1 и 2 групп. Их будет автоматически доставлять "Укрпочта" для более 2 миллионов украинцев, получающих социальные выплаты через ее отделение.

Однако стоит помнить, что "Укрпочта" не будет отдавать деньги наличными. Помощь можно будет потратить на товары и услуги в отделениях почтового оператора.

Средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов, лекарств, бытовой химии, пополнение мобильного счета или подписку украинских изданий. Также есть возможность направить их на благотворительность. В отделениях "Укрпочты" есть список товаров, которые можно приобрести через почтового оператора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.