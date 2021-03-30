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В "Укрпоште" опровергли заявление Минсоцполитики о повышении тарифов на доставку пенсий на 67%

Автор: Александр Белоус

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский опроверг заявление министра социальной политики Марины Лазебной о том, что тарифы на доставку пенсий вырастут до 100 гривен на одного человека. По его данным, тарифы планируется поднять только 11%.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Министр предоставила неправдивую и заведомо ложную информацию, порочащую АТ Укрпошта. И в этом случае, как принято в европейской стране, должна как минимум принести официальные извинения всему коллективу Укрпошты. Так как реальное повышение тарифов составит (в случае одобрения) 11% в 2021 году, при росте минимальной зарплаты на 37% помимо других расходов. Еще раз - 11% против 37%!" - написал он.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина сообщила, что "сегодня доставка одной пенсии стоит в среднем 60 гривен, с повышенными тарифами будет стоить больше 100 гривен".

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин допустил приватизации 50% "Укрпошты". Законопроект принят в августе 2020 года.

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