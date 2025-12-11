"Укрпошта" знизила ціни на дрібні посилки у 24 країни: які напрямки стали дешевші

"Укрпошта" знизила тарифи на доставку дрібних пакунків вагою до 2 кг ще у 24 країни. Тепер відправлення коштуватимуть на 11-25% дешевше.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення " Укрпошти ".

Тарифи знизили на дрібні пакунки

Йдеться про розширення географії послуги "Дрібний пакет PRIME". Тепер відправлення за новими маршрутами коштуватимуть на 11-25% дешевше, залежно від країни. Загалом послуга доступна вже у 109 країнах світу.

Серед нових напрямків - Ватикан, Албанія, Алжир, Андорра, Вірменія, Монако, Чорногорія, Гренландія та інші держави. Раніше знижені тарифи діяли, зокрема, для США, Канади, Німеччини та Австралії.

Тариф "Укрпошти" на міжнародні відправлення "Дрібний пакет PRIME" (скриншот)

Вигода для підприємців

В "Укрпошті" зазначають, що зміни найбільше відчують підприємці, які продають невеликі товари за кордон.

Наприклад, доставка пакунка до 100 г раніше коштувала 7,26 долара, а з тарифом PRIME - 5,5 долара.

У компанії наголошують, що понад 90% дрібних відправлень до США та ключових країн ЄС зараз прибувають у межах 7-14 днів, а послуга передбачає доставку безпосередньо у поштову скриньку. Це спрощує отримання замовлень для покупців та робить сервіс популярним серед продавців на міжнародних маркетплейсах.

Усі тарифи доступні на сайті компанії.

"Укрпошта" нагадує, що як член Всесвітнього поштового союзу може доставляти відправлення у понад 230 країн і територій, працюючи через партнерську мережу з більш ніж 660 тисячами відділень по всьому світу.