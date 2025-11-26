"Укрпошта" відповіла, чи підвищуватиме тарифи на послуги
"Укрпошта" не планує підвищувати тарифи на доставку посилок, навіть у святковий період.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у Telegram.
"Укрпошта" не підвищує тарифи на послуги
Він підкреслив, що тарифи залишаються незмінними, у той час як головний конкурент, "Нова пошта", підвищує ціни з 1 грудня.
"Ми хочемо, щоб у вас залишалося більше коштів на подарунки, тому "Укрпошта" поки не планує переглядати тарифи на доставку посилок", - зазначив Смілянський.
Як економити на доставці
За словами Смілянського, програма "Зимова підтримка" дозволяє витратити 1000 грн на доставку приблизно 15 посилок з "Укрпоштою". Для порівняння, на таку ж суму у конкурентів можна надіслати лише близько 8 посилок.
Порівняння тарифів "Укрпошти" та "Нової пошти" (інфографіка t.me/igorsmelyansky)
Заощаджені кошти можна витратити на подарунки або благодійність
Гендиректор компанії зазначив, що завдяки економії клієнти можуть придбати додаткові подарунки або зробити донат на підтримку ЗСУ.
Також він наголосив, що якість і швидкість доставки "Укрпошти" значно зросли, роблячи її більш вигідним і надійним перевізником у святковий період.
Порівняння тарифів "Укрпошти" та "Нової пошти" (інфографіка t.me/igorsmelyansky)
Тарифи підвищила "Нова пошта"
З 1 грудня 2025 року "Нова пошта" оновлює тарифи на частину послуг. За словами компанії, це допоможе підтримати звичну швидкість і якість доставки.
Вартість зросте на послуги:
- доставка документів у конверті: по місту - 60 грн, по Україні - 70 грн;
- поштомат: +10 грн за доставку;
- кур’єрська доставка або забір: +50 грн;
- посилки по місту між відділеннями: до 10 кг - 100 грн, до 30 кг - 160 грн;
- посилки по Україні між відділеннями: до 10 кг - 120 грн, до 30 кг - 180 грн.