Головна » Життя » Суспільство

"Укрпошта" відповіла, чи підвищуватиме тарифи на послуги

Середа 26 листопада 2025 12:37
"Укрпошта" відповіла, чи підвищуватиме тарифи на послуги Ціни на послуги "Укрпошти" не підвищуватимуть
Автор: Василина Копитко

"Укрпошта" не планує підвищувати тарифи на доставку посилок, навіть у святковий період.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у Telegram.

"Укрпошта" не підвищує тарифи на послуги

Він підкреслив, що тарифи залишаються незмінними, у той час як головний конкурент, "Нова пошта", підвищує ціни з 1 грудня.

"Ми хочемо, щоб у вас залишалося більше коштів на подарунки, тому "Укрпошта" поки не планує переглядати тарифи на доставку посилок", - зазначив Смілянський.

Як економити на доставці

За словами Смілянського, програма "Зимова підтримка" дозволяє витратити 1000 грн на доставку приблизно 15 посилок з "Укрпоштою". Для порівняння, на таку ж суму у конкурентів можна надіслати лише близько 8 посилок.

Порівняння тарифів "Укрпошти" та "Нової пошти"

Заощаджені кошти можна витратити на подарунки або благодійність

Гендиректор компанії зазначив, що завдяки економії клієнти можуть придбати додаткові подарунки або зробити донат на підтримку ЗСУ.

Також він наголосив, що якість і швидкість доставки "Укрпошти" значно зросли, роблячи її більш вигідним і надійним перевізником у святковий період.

Порівняння тарифів "Укрпошти" та "Нової пошти"

Тарифи підвищила "Нова пошта"

З 1 грудня 2025 року "Нова пошта" оновлює тарифи на частину послуг. За словами компанії, це допоможе підтримати звичну швидкість і якість доставки.

Вартість зросте на послуги:

  • доставка документів у конверті: по місту - 60 грн, по Україні - 70 грн;
  • поштомат: +10 грн за доставку;
  • кур’єрська доставка або забір: +50 грн;
  • посилки по місту між відділеннями: до 10 кг - 100 грн, до 30 кг - 160 грн;
  • посилки по Україні між відділеннями: до 10 кг - 120 грн, до 30 кг - 180 грн.
посилки Укрпошта
