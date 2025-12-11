"Укрпочта" снизила цены на мелкие посылки в 24 страны: какие направления стали дешевле
"Укрпочта" снизила тарифы на доставку мелких пакетов весом до 2 кг еще в 24 страны. Теперь отправления будут стоить на 11-25% дешевле.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрпочты".
Тарифы снизили на мелкие посылки
Речь идет о расширении географии услуги "Мелкий пакет PRIME". Теперь отправления по новым маршрутам будут стоить на 11-25% дешевле, в зависимости от страны. В целом услуга доступна уже в 109 странах мира.
Среди новых направлений - Ватикан, Албания, Алжир, Андорра, Армения, Монако, Черногория, Гренландия и другие государства. Ранее сниженные тарифы действовали, в частности, для США, Канады, Германии и Австралии.
Тариф "Укрпочты" на международные отправления "Мелкий пакет PRIME" (скриншот)
Выгода для предпринимателей
В "Укрпочте" отмечают, что изменения больше всего почувствуют предприниматели, которые продают небольшие товары за границу.
Например, доставка пакета до 100 г раньше стоила 7,26 доллара, а с тарифом PRIME - 5,5 доллара.
В компании отмечают, что более 90% мелких отправлений в США и ключевые страны ЕС сейчас прибывают в пределах 7-14 дней, а услуга предусматривает доставку непосредственно в почтовый ящик. Это упрощает получение заказов для покупателей и делает сервис популярным среди продавцов на международных маркетплейсах.
Все тарифы доступны на сайте компании.
"Укрпочта" напоминает, что как член Всемирного почтового союза может доставлять отправления в более 230 стран и территорий, работая через партнерскую сеть с более чем 660 тысячами отделений по всему миру.
Читайте также о том, что с 1 декабря 2025 года "Новая почта" обновила тарифы на часть услуг. По словам компании, это поможет поддержать привычную скорость и качество доставки.
На фоне заявления "Новой почты" о подорожании некоторых услуг "Укрпочта" сообщила своим клиентам, что не собирается повышать цены даже в праздничный период.