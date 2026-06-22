"Укрпошта" змінює роботу у прифронтових містах через обстріли
Російські окупанти обстріляли інфраструктуру "Укрпошти" в кількох прифронтових містах. Через небезпеку компанія вимушено змінила формат роботи.
Про це заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії.
У Сумах через ворожі атаки зазнали пошкоджень сортувальний центр, адміністративна будівля та поштове відділення. Сортувальний центр і відділення вже відновили роботу та обслуговують клієнтів, а в адмінбудівлі триває ліквідація наслідків.
Ворог також не припиняє бити по прифронтових містах області, зокрема по Білопіллю та Ворожбі. Смілянський наголосив, що у Білопіллі "Укрпошта" є єдиною компанією, яка працює там разом із комунальниками, поліцією та ДСНС.
"Ми розуміємо свою відповідальність, зокрема й за безпеку людей, тому перевели ці населені пункти на обслуговування пересувними відділеннями, які працюють залежно від безпекової ситуації", - повідомив він.
У Нікополі окупанти почали цілеспрямовано "полювати" на автомобілі компанії. Щоб уберегти працівників і транспорт, "Укрпошта" розробляє нові безпекові маршрути, деталі яких не розголошує.
Попри постійні загрози, компанія продовжує надавати всі послуги мешканцям Нікополя. Однак клієнтів попереджають про можливі тимчасові зміни в розкладі роботи.
Нагадаємо, в ніч на 8 червня, ворожий дрон-камікадзе влучив у логістичний хаб "Укрпошти" у Харкові, внаслідок чого об'єкт частково зруйновано. За словами Смілянського, серед персоналу постраждалих немає.
Крім того, вранці 17 травня російські безпілотники двічі вдарили по сортувальному терміналу "Нової пошти" на Сумщині. На той момент у терміналі знаходилось понад 13 000 відправлень.