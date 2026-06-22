ua en ru
Пн, 22 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Укрпочта" меняет работу в прифронтовых городах из-за обстрелов

22:07 22.06.2026 Пн
2 мин
Как компания пытается уберечь своих работников и транспорт?
aimg Валерий Ульяненко
"Укрпочта" меняет работу в прифронтовых городах из-за обстрелов Фото: отделение "Укрпочты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Российские оккупанты обстреляли инфраструктуру "Укрпочты" в нескольких прифронтовых городах. Из-за опасности компания вынужденно изменила формат работы.

Об этом заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

В Сумах из-за вражеских атак получили повреждения сортировочный центр, административное здание и почтовое отделение. Сортировочный центр и отделение уже возобновили работу и обслуживают клиентов, а в админздании идет ликвидация последствий.

Враг также не перестает бить по прифронтовым городам области, в частности, по Белополью и Ворожбе. Смелянский подчеркнул, что в Белополье "Укрпочта" является единственной компанией, которая там работает вместе с коммунальщиками, полицией и ГСЧС.

"Мы понимаем свою ответственность, в том числе за безопасность людей, поэтому перевели эти населенные пункты на обслуживание передвижными отделениями, которые работают в зависимости от ситуации с безопасностью", - сообщил он.

Читайте также: "Укрпочта" предупредила об изменениях в доставке посылок в Харьков

В Никополе оккупанты начали целенаправленно "охотиться" на автомобили компании. Чтобы уберечь сотрудников и транспорт, "Укрпочта" разрабатывает новые маршруты безопасности, детали которых не разглашает.

Несмотря на постоянные угрозы, компания продолжает предоставлять все услуги жителям Никополя. Однако клиентов предупреждают о возможных временных изменениях в графике работы.

Напомним, в ночь на 8 июня вражеский дрон-камикадзе поразил логистический хаб "Укрпочты" в Харькове, в результате чего объект частично разрушен. По словам Смилянского, среди персонала пострадавших нет.

Кроме того, утром 17 мая российские беспилотники дважды нанесли удары по сортировочному терминалу "Новой почты" в Сумской области. На тот момент в терминале находилось более 13 000 отправлений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумы Никополь Игорь Смелянский Война в Украине Укрпочта
Новости
В ЕК высказались об ультиматуме Зеленского для Лукашенко
В ЕК высказались об ультиматуме Зеленского для Лукашенко
Аналитика
Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух