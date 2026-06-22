"Укрпочта" меняет работу в прифронтовых городах из-за обстрелов
Российские оккупанты обстреляли инфраструктуру "Укрпочты" в нескольких прифронтовых городах. Из-за опасности компания вынужденно изменила формат работы.
Об этом заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании.
В Сумах из-за вражеских атак получили повреждения сортировочный центр, административное здание и почтовое отделение. Сортировочный центр и отделение уже возобновили работу и обслуживают клиентов, а в админздании идет ликвидация последствий.
Враг также не перестает бить по прифронтовым городам области, в частности, по Белополью и Ворожбе. Смелянский подчеркнул, что в Белополье "Укрпочта" является единственной компанией, которая там работает вместе с коммунальщиками, полицией и ГСЧС.
"Мы понимаем свою ответственность, в том числе за безопасность людей, поэтому перевели эти населенные пункты на обслуживание передвижными отделениями, которые работают в зависимости от ситуации с безопасностью", - сообщил он.
В Никополе оккупанты начали целенаправленно "охотиться" на автомобили компании. Чтобы уберечь сотрудников и транспорт, "Укрпочта" разрабатывает новые маршруты безопасности, детали которых не разглашает.
Несмотря на постоянные угрозы, компания продолжает предоставлять все услуги жителям Никополя. Однако клиентов предупреждают о возможных временных изменениях в графике работы.
Напомним, в ночь на 8 июня вражеский дрон-камикадзе поразил логистический хаб "Укрпочты" в Харькове, в результате чего объект частично разрушен. По словам Смилянского, среди персонала пострадавших нет.
Кроме того, утром 17 мая российские беспилотники дважды нанесли удары по сортировочному терминалу "Новой почты" в Сумской области. На тот момент в терминале находилось более 13 000 отправлений.