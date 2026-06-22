"Укрпочта" меняет работу в прифронтовых городах из-за обстрелов

Об этом заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

В Сумах из-за вражеских атак получили повреждения сортировочный центр, административное здание и почтовое отделение. Сортировочный центр и отделение уже возобновили работу и обслуживают клиентов, а в админздании идет ликвидация последствий.

Враг также не перестает бить по прифронтовым городам области, в частности, по Белополью и Ворожбе. Смелянский подчеркнул, что в Белополье "Укрпочта" является единственной компанией, которая там работает вместе с коммунальщиками, полицией и ГСЧС.

"Мы понимаем свою ответственность, в том числе за безопасность людей, поэтому перевели эти населенные пункты на обслуживание передвижными отделениями, которые работают в зависимости от ситуации с безопасностью", - сообщил он.

В Никополе оккупанты начали целенаправленно "охотиться" на автомобили компании. Чтобы уберечь сотрудников и транспорт, "Укрпочта" разрабатывает новые маршруты безопасности, детали которых не разглашает.

Несмотря на постоянные угрозы, компания продолжает предоставлять все услуги жителям Никополя. Однако клиентов предупреждают о возможных временных изменениях в графике работы.