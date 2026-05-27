"Укрпошта" змінює формат видачі посилок: тепер потрібен код доступу

"Укрпошта" запускає систему комірок швидкої видачі всередині відділень, яка дозволить забирати посилки самостійно. Отримання без черги: Клієнтам більше не потрібно чекати на звільнення оператора - процес повністю автоматизований.

Як працюватиме нова система

Після прибуття посилки клієнт отримуватиме SMS із кодом доступу.

Далі потрібно:

підійти до спеціальної комірки у відділенні;

ввести код;

самостійно відкрити секцію та забрати посилку.

У компанії пояснюють, що новий формат дозволить отримувати відправлення без звернення до оператора.

Чим ці комірки відрізняються від поштоматів

На відміну від класичних поштоматів, нові комірки працюють безпосередньо всередині відділень "Укрпошти". Скористатися ними можна у години роботи відділення.

При цьому звичайний формат видачі посилок через оператора також залишиться доступним.

Де вже працює новий формат

На першому етапі "Укрпошта" планує запустити систему у 400 відділеннях.

Насамперед нововведення з’явиться:

у містах-мільйонниках;

в обласних центрах.

У Києві та Київській області пілотний проєкт уже стартував - там встановили перші 120 комірок швидкої видачі.

Генеральний директор Ігор Смілянський пояснив, що компанія давно шукала спосіб розділити потоки клієнтів. За його словами, тестування ще триває, однак вже зараз видно, що отримати посилку без черги стало реально.

Чому "Укрпошта" змінює систему

У компанії пояснюють, що запуск нових комірок - частина масштабного оновлення сервісу.

Після автоматизації сортувальних процесів та створення інфраструктури для обробки до 3 млн відправлень на добу "Укрпошта" почала змінювати й формат обслуговування клієнтів.

Зокрема компанія розвиває: