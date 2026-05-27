"Укрпочта" меняет формат выдачи посылок: теперь нужен код доступа

Главное: Новый формат: "Укрпочта" запускает систему ячеек быстрой выдачи внутри отделений, которая позволит забирать посылки самостоятельно.

"Укрпочта" запускает систему ячеек быстрой выдачи внутри отделений, которая позволит забирать посылки самостоятельно. Получение без очереди: Клиентам больше не нужно ждать освобождения оператора - процесс полностью автоматизирован.

Отличие от почтоматов: Эти ячейки расположены именно внутри отделений и доступны исключительно в часы их работы.

Где заработает: Проект масштабируют на 400 отделений в городах-миллионниках и областных центрах.

Традиционный формат: Обычное получение посылок через операторов в кассах также остается доступным для всех желающих.

Как будет работать новая система

По прибытии посылки клиент будет получать SMS с кодом доступа.

Далее нужно:

подойти к специальной ячейке в отделении;

ввести код;

самостоятельно открыть секцию и забрать посылку.

В компании объясняют, что новый формат позволит получать отправления без обращения к оператору.

Чем эти ячейки отличаются от почтоматов

В отличие от классических почтоматов, новые ячейки работают непосредственно внутри отделений "Укрпочты". Воспользоваться ими можно в часы работы отделения.

При этом обычный формат выдачи посылок через оператора также останется доступным.

Где уже работает новый формат

На первом этапе "Укрпочта" планирует запустить систему в 400 отделениях.

В первую очередь нововведение появится:

в городах-миллионниках;

в областных центрах.

В Киеве и Киевской области пилотный проект уже стартовал - там установили первые 120 ячеек быстрой выдачи.

Генеральный директор Игорь Смелянский объяснил, что компания давно искала способ разделить потоки клиентов. По его словам, тестирование еще продолжается, однако уже сейчас видно, что получить посылку без очереди стало реально.

Почему "Укрпочта" меняет систему

В компании объясняют, что запуск новых ячеек - часть масштабного обновления сервиса.

После автоматизации сортировочных процессов и создания инфраструктуры для обработки до 3 млн отправлений в сутки "Укрпочта" начала менять и формат обслуживания клиентов.

В частности компания развивает: