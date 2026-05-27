"Укрпочта" меняет формат выдачи посылок: теперь нужен код доступа

"Укрпочта" запускает новый формат получения посылок в отделениях. Теперь часть отправлений клиенты смогут забирать самостоятельно через специальные ячейки быстрой выдачи - без ожидания в общей очереди к оператору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрпочту".
Главное:
По прибытии посылки клиент будет получать SMS с кодом доступа.
Далее нужно:
В компании объясняют, что новый формат позволит получать отправления без обращения к оператору.
В отличие от классических почтоматов, новые ячейки работают непосредственно внутри отделений "Укрпочты". Воспользоваться ими можно в часы работы отделения.
При этом обычный формат выдачи посылок через оператора также останется доступным.
На первом этапе "Укрпочта" планирует запустить систему в 400 отделениях.
В первую очередь нововведение появится:
В Киеве и Киевской области пилотный проект уже стартовал - там установили первые 120 ячеек быстрой выдачи.
Генеральный директор Игорь Смелянский объяснил, что компания давно искала способ разделить потоки клиентов. По его словам, тестирование еще продолжается, однако уже сейчас видно, что получить посылку без очереди стало реально.
В компании объясняют, что запуск новых ячеек - часть масштабного обновления сервиса.
После автоматизации сортировочных процессов и создания инфраструктуры для обработки до 3 млн отправлений в сутки "Укрпочта" начала менять и формат обслуживания клиентов.
В частности компания развивает:
