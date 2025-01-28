"Укрпошта" змінює формат роботи у Покровську: про що йдеться
"Укрпошта" змінює формат роботи у Покровську Донецької області. Нововведення для громадян запроваджують на тлі безпекової ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Покровської міської військової адміністрації у Facebook.
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У Покровській МВА розповіли, що через постійні обстріли та загострення безпекової ситуації в місті, "Укрпошта" змінює формат своєї роботи - запускає пересувні відділення.
Директор Донецького регіону АТ "Укрпошта" Максим Сутковий підтвердив, що оператор поштового зв'язку:
- припиняє надавати послуги у стаціонарному відділенні;
- змінює формат роботи - переходить до надання послуг у пересувних відділеннях.
"Ми переходимо у формат "пересувних відділень". У нас для цього існують броньовані авто, на яких з 2022 року поштарі курсують Донеччиною та працюють в найнебезпечніших ділянках регіону", - розповів він.
Уточнюється, що пересувне відділення приїжджатиме у визначений час. У ньому люди матимуть змогу:
- отримати поштові послуги;
- замовити ліки;
- придбати товари найпершої необхідності.
Передбачається, що відділення "на колесах" працюватимуть з 11:30 до 14:00, проте цей час буде коригуватись - залежно від безпекової ситуації.
"Не можемо наражати на небезпеку наших працівників. Вчора при виїзді з Покровська автівка, на котрій вивозили посилки, потрапила під обстріл. На щастя, всі працівники живі", - пояснив Сутковий.
Зазначається, що ті з громадян, які не матимуть можливості відвідати пересувне відділення у визначений час, зможуть отримати поштові послуги у сусідньому місті Родинське (Покровської міської громади). Там відділення "Укрпошти" залишається працювати в стаціонарному режимі.
Допис Покровської МВА (скриншот: facebook.com/Pokrovskmilitaryadministration)
Нагадаємо, в цілому у Донецькій області працює 67 відділень АТ "Укрпошта" (як стаціонарних, так і пересувних), які обслуговують мешканців найвіддаленіших куточків підконтрольної Україні території.
Примітно, що перше в цьому році відділення "Укрпошта" відкрила також у прифронтовому регіоні.
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