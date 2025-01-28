"Укрпошта" змінює формат роботи у Покровську: про що йдеться

"Укрпошта" змінює формат роботи у Покровську Донецької області. Нововведення для громадян запроваджують на тлі безпекової ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Покровської міської військової адміністрації у Facebook.

Послуги "Укрпошти" у Покровську: що важливо знати клієнтам

У Покровській МВА розповіли, що через постійні обстріли та загострення безпекової ситуації в місті, "Укрпошта" змінює формат своєї роботи - запускає пересувні відділення.

Директор Донецького регіону АТ "Укрпошта" Максим Сутковий підтвердив, що оператор поштового зв'язку:

припиняє надавати послуги у стаціонарному відділенні ;

; змінює формат роботи - переходить до надання послуг у пересувних відділеннях.

"Ми переходимо у формат "пересувних відділень". У нас для цього існують броньовані авто, на яких з 2022 року поштарі курсують Донеччиною та працюють в найнебезпечніших ділянках регіону", - розповів він.

Уточнюється, що пересувне відділення приїжджатиме у визначений час. У ньому люди матимуть змогу:

отримати поштові послуги;

замовити ліки;

придбати товари найпершої необхідності.

Передбачається, що відділення "на колесах" працюватимуть з 11:30 до 14:00, проте цей час буде коригуватись - залежно від безпекової ситуації.

"Не можемо наражати на небезпеку наших працівників. Вчора при виїзді з Покровська автівка, на котрій вивозили посилки, потрапила під обстріл. На щастя, всі працівники живі", - пояснив Сутковий.

Зазначається, що ті з громадян, які не матимуть можливості відвідати пересувне відділення у визначений час, зможуть отримати поштові послуги у сусідньому місті Родинське (Покровської міської громади). Там відділення "Укрпошти" залишається працювати в стаціонарному режимі.

Допис Покровської МВА (скриншот: facebook.com/Pokrovskmilitaryadministration)