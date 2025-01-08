ua en ru
Ср, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Укрпошта" планує встановити перші поштомати у двох містах: де і коли

Середа 08 січня 2025 13:32
UA EN RU
"Укрпошта" планує встановити перші поштомати у двох містах: де і коли "Укрпошта" планує встановлювати власні поштомати (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Єдиний національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - планує встановити перші поштомати у двох містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Де і коли можуть з'явитись поштомати "Укрпошти"

За словами Смілянського, поштомати від "Укрпошти" в Україні з'являться вже незабаром.

"З'являться у двох містах. Це - Києв та Одеса", - повідомив він.

Гендиректор акціонерного товариства уточнив, що це має відбутись у першому кварталі поточного 2025 року.

Крім того, "Укрпошта" готує для громадян багато новинок.

Смілянський уточнив, що йдеться:

  • про новий зручний мобільний додаток
  • про "доставки на наступний день"
  • про відкриття нового міжнародного сортувального центру тощо

"Можу сказати, що у грудні 2024 року були рекордні обсяги міжнародних посилок. Були дні, коли ми отримували (за день) більше 300 тисяч посилок із Китаю. Наші громадяни дуже активно замовляють", - розповів очільник "Укрпошти".

&quot;Укрпошта&quot; планує встановити перші поштомати у двох містах: де і коли

Смілянський в ефірі телемарафону (скриншот: youtube.com/@FaktyICTVchannel)

Варто зазначити, що станом на зараз "Укрпошта" вже надає громадянам велику кількість різноманітних поштових та інших послуг.

На офіційному сайті оператора доступні також низка корисних сервісів.

&quot;Укрпошта&quot; планує встановити перші поштомати у двох містах: де і коли

Послуги та сервіси "Укрпошти" (скриншот: ukrposhta.ua)

Нагадаємо, раніше в "Укрпошті" розкрили тарифи на посилки у 2025 році.

Читайте також, як картки популярного банку можна поповнити в "Укрпошті" без комісії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Одеса Ігор Смілянський посилки Укрпошта
NEWS
Підготовка до виборів після війни займе щонайменше шість місяців, - Шуляк
Підготовка до виборів після війни займе щонайменше шість місяців, - Шуляк
DAILY
Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція