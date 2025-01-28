"Укрпочта" меняет формат работы в Покровске: о чем речь

"Укрпочта" меняет формат работы в Покровске Донецкой области. Нововведения для граждан запускают на фоне ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Покровской городской военной администрации в Facebook.

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В Покровской ГВА рассказали, что из-за постоянных обстрелов и обострения ситуации с безопасностью в городе, "Укрпочта" меняет формат своей работы - запускает передвижные отделения.

Директор Донецкого региона АО "Укрпочта" Максим Сутковой подтвердил, что оператор почтовой связи:

прекращает предоставлять услуги в стационарном отделении ;

; меняет формат работы - переходит к предоставлению услуг в передвижных отделениях.

"Мы переходим в формат "передвижных отделений". У нас для этого существуют бронированные авто, на которых с 2022 года почтальоны курсируют по Донецкой области и работают в самых опасных участках региона", - рассказал он.

Уточняется, что передвижное отделение будет приезжать в определенное время. В нем люди смогут:

получить почтовые услуги;

заказать лекарства;

приобрести товары первой необходимости.

Предполагается, что отделения "на колесах" будут работать с 11:30 до 14:00, однако это время будет корректироваться - в зависимости от ситуации с безопасностью.

"Не можем подвергать опасности наших работников. Вчера при выезде из Покровска машина, на которой вывозили посылки, попала под обстрел. К счастью, все работники живы", - объяснил Сутковой.

Отмечается, что те из граждан, которые не смогут посетить передвижное отделение в определенное время, смогут получить почтовые услуги в соседнем городе Родинское (Покровской городской общины). Там отделение "Укрпочты" остается работать в стационарном режиме.

Публикация Покровской ГВА (скриншот: facebook.com/Pokrovskmilitaryadministration)