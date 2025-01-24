ua en ru
Пт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Перше в цьому році. "Укрпошта" відкрила відділення у прифронтовому регіоні

П'ятниця 24 січня 2025 11:38
UA EN RU
Перше в цьому році. "Укрпошта" відкрила відділення у прифронтовому регіоні "Укрпошта" відкрила відділення у прифронтовому регіоні (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)
Автор: Ірина Костенко

"Укрпошта" відкрила перше відділення у 2025 році. Воно розташоване у прифронтовому регіоні України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.

Про яке відділення "Укрпошти" йдеться

На думку Смілянського, відкриття першого відділення "Укрпошти" у 2025 році в прифронтовому регіоні є дуже символічним.

"Ні, це не Суджа (поки), проте неподалік - село Краснопілля на Сумщині", - уточнив він.

Перше в цьому році. &quot;Укрпошта&quot; відкрила відділення у прифронтовому регіоні

Відділення "Укрпошти" у Сумській області (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

Очільник компанії розповів, що завдяки встановленню сучасного відділення контейнерного типу "Укрпошта" швидко відновила роботу після того, як ворог знищив відділення.

Перше в цьому році. &quot;Укрпошта&quot; відкрила відділення у прифронтовому регіоні

Знищене ворогом відділення (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

"Дякую всій команді Сумщини та нашим партнерам за оперативну роботу", - наголосив посадовець.

Він зауважив, що "головна подяка та драйв рухатися далі" йде не від нього, а від клієнтів, які знають, що "Укрпошта" була з ними з перших днів повномасштабного вторгнення РФ:

  • і в Сумській області;
  • і в Донецькій області;
  • і в Херсонській області;
  • і в Харківській області;
  • і в Запоріжжі.

Перше в цьому році. &quot;Укрпошта&quot; відкрила відділення у прифронтовому регіоні

Відгуки клієнтів "Укрпошти" (інфографіка: facebook.com/ukrposhtaceo)

"Такі відгуки мотивують. Авжеж, ми будемо поруч і надалі. І це не просто слова, а слова, які підсилені справами", - наголосив Смілянський.

Насамкінець він закликав українців стежити "за важливими новинами для прифронтових регіонів вже завтра".

"А я дякую ще раз всій нашій команді за роботу та запал", - підсумував гендиректор компанії.

Перше в цьому році. &quot;Укрпошта&quot; відкрила відділення у прифронтовому регіоні

Допис Смілянського (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрпошта" стала партнером популярного китайського маркетплейса.

Читайте також, в яких містах і коли "Укрпошта" планує встановити перші поштомати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Ігор Смілянський посилки послуги Укрпошта
NEWS
Пожежа в багатоповерхівці в Глевасі, вирва під Львовом: все про наслідки нальоту "Шахедів"
Пожежа в багатоповерхівці в Глевасі, вирва під Львовом: все про наслідки нальоту "Шахедів"
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ