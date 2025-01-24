Перше в цьому році. "Укрпошта" відкрила відділення у прифронтовому регіоні

"Укрпошта" відкрила перше відділення у 2025 році. Воно розташоване у прифронтовому регіоні України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.

Про яке відділення "Укрпошти" йдеться

На думку Смілянського, відкриття першого відділення "Укрпошти" у 2025 році в прифронтовому регіоні є дуже символічним.

"Ні, це не Суджа (поки), проте неподалік - село Краснопілля на Сумщині", - уточнив він.

Відділення "Укрпошти" у Сумській області (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

Очільник компанії розповів, що завдяки встановленню сучасного відділення контейнерного типу "Укрпошта" швидко відновила роботу після того, як ворог знищив відділення.

Знищене ворогом відділення (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

"Дякую всій команді Сумщини та нашим партнерам за оперативну роботу", - наголосив посадовець.

Він зауважив, що "головна подяка та драйв рухатися далі" йде не від нього, а від клієнтів, які знають, що "Укрпошта" була з ними з перших днів повномасштабного вторгнення РФ:

і в Сумській області;

і в Донецькій області;

і в Херсонській області;

і в Харківській області;

і в Запоріжжі.

Відгуки клієнтів "Укрпошти" (інфографіка: facebook.com/ukrposhtaceo)

"Такі відгуки мотивують. Авжеж, ми будемо поруч і надалі. І це не просто слова, а слова, які підсилені справами", - наголосив Смілянський.

Насамкінець він закликав українців стежити "за важливими новинами для прифронтових регіонів вже завтра".

"А я дякую ще раз всій нашій команді за роботу та запал", - підсумував гендиректор компанії.

Допис Смілянського (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)