Перше в цьому році. "Укрпошта" відкрила відділення у прифронтовому регіоні
"Укрпошта" відкрила перше відділення у 2025 році. Воно розташоване у прифронтовому регіоні України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.
Про яке відділення "Укрпошти" йдеться
На думку Смілянського, відкриття першого відділення "Укрпошти" у 2025 році в прифронтовому регіоні є дуже символічним.
"Ні, це не Суджа (поки), проте неподалік - село Краснопілля на Сумщині", - уточнив він.
Відділення "Укрпошти" у Сумській області (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)
Очільник компанії розповів, що завдяки встановленню сучасного відділення контейнерного типу "Укрпошта" швидко відновила роботу після того, як ворог знищив відділення.
Знищене ворогом відділення (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)
"Дякую всій команді Сумщини та нашим партнерам за оперативну роботу", - наголосив посадовець.
Він зауважив, що "головна подяка та драйв рухатися далі" йде не від нього, а від клієнтів, які знають, що "Укрпошта" була з ними з перших днів повномасштабного вторгнення РФ:
- і в Сумській області;
- і в Донецькій області;
- і в Херсонській області;
- і в Харківській області;
- і в Запоріжжі.
Відгуки клієнтів "Укрпошти" (інфографіка: facebook.com/ukrposhtaceo)
"Такі відгуки мотивують. Авжеж, ми будемо поруч і надалі. І це не просто слова, а слова, які підсилені справами", - наголосив Смілянський.
Насамкінець він закликав українців стежити "за важливими новинами для прифронтових регіонів вже завтра".
"А я дякую ще раз всій нашій команді за роботу та запал", - підсумував гендиректор компанії.
Допис Смілянського (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрпошта" стала партнером популярного китайського маркетплейса.
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