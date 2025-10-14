UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Укрпошта" запускає власні поштомати: де і коли вони з’являться

Фото: "Укрпошта" заявила про запуск власної мережі поштоматів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрпошта" анонсувала запуск власної мережі поштоматів. Перші 100 одиниць обіцяють встановити до кінця нинішнього року: 70 у Києві та 30 в Одесі.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрпошту".

У компанії розповідають, що поштомати виготовила українська компанія Modern Expo, яка виграла тендер. Вони створені за підвищеними стандартами безпеки та адаптовані до роботи без світла й інтернет-зв’язку.

Користувачі зможуть отримувати посилки за ПІН-кодом або через застосунок Укрпошта 2.0, який уже доступний в App Store та Google Play.

В "Укрпошті" наголошують, що це лише перший етап - у 2026 році поштомати з’являться по всій Україні, розширюючи можливості для зручного отримання посилок.

Нагадаємо, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував появу поштоматів на початку січня нинішнього року. Він заявляв, що перші з них з’являться у Києві та Одесі у першому кварталі 2025 року.

РБК-Україна раніше розповідало, що "Укрпошта" запустила бета-версію оновленого мобільного застосунку з автоматичним відображенням відправлень, детальним трекінгом, push-сповіщеннями, інтерактивною мапою відділень та онлайн-оплатою. Користувачі, які завантажать бета-версію, отримають три безкоштовні відправлення тарифом "Пріоритетний". Надалі додаток отримає функції переадресації, оплати посилок і замовлення товарів.

Читайте РБК-Україна в Google News
посилкиУкрпошта