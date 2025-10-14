"Укрпочта" запускает собственные почтоматы: где и когда они появятся

"Укрпочта" анонсировала запуск собственной сети почтоматов. Первые 100 единиц обещают установить до конца нынешнего года: 70 в Киеве и 30 в Одессе.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрпочту".
В компании рассказывают, что почтоматы изготовила украинская компания Modern Expo, которая выиграла тендер. Они созданы по повышенным стандартам безопасности и адаптированы к работе без света и интернет-связи.
Пользователи смогут получать посылки по ПИН-коду или через приложение Укрпочта 2.0, которое уже доступно в App Store и Google Play.
В "Укрпочте" отмечают, что это только первый этап - в 2026 году почтоматы появятся по всей Украине, расширяя возможности для удобного получения посылок.
Напомним, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский анонсировал появление почтоматов в начале января нынешнего года. Он заявлял, что первые из них появятся в Киеве и Одессе в первом квартале 2025 года.
РБК-Украина ранее рассказывало, что "Укрпочта" запустила бета-версию обновленного мобильного приложения с автоматическим отображением отправлений, детальным трекингом, push-уведомлениями, интерактивной картой отделений и онлайн-оплатой. Пользователи, которые загрузят бета-версию, получат три бесплатные отправления по тарифу "Приоритетный". В дальнейшем приложение получит функции переадресации, оплаты посылок и заказа товаров.