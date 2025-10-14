"Укрпочта" запускает собственные почтоматы: где и когда они появятся

В компании рассказывают, что почтоматы изготовила украинская компания Modern Expo, которая выиграла тендер. Они созданы по повышенным стандартам безопасности и адаптированы к работе без света и интернет-связи.

Пользователи смогут получать посылки по ПИН-коду или через приложение Укрпочта 2.0, которое уже доступно в App Store и Google Play.

В "Укрпочте" отмечают, что это только первый этап - в 2026 году почтоматы появятся по всей Украине, расширяя возможности для удобного получения посылок.