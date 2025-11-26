ua en ru
"Укрпочта" ответила, будет ли повышать тарифы на услуги

Среда 26 ноября 2025 12:37
"Укрпочта" ответила, будет ли повышать тарифы на услуги Цены на услуги "Укрпочты" не будут повышать (фото: Владимир Тарасов Укринформ_Future Publishing GettyImages)
Автор: Василина Копытко

"Укрпочта" не планирует повышать тарифы на доставку посылок, даже в праздничный период.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в Telegram.

"Укрпочта" не повышает тарифы на услуги

Он подчеркнул, что тарифы остаются неизменными, в то время как главный конкурент, "Новая почта", повышает цены с 1 декабря.

"Мы хотим, чтобы у вас оставалось больше средств на подарки, поэтому "Укрпочта" пока не планирует пересматривать тарифы на доставку посылок", - отметил Смелянский.

Как экономить на доставке

По словам Смелянского, программа "Зимняя поддержка" позволяет потратить 1000 грн на доставку примерно 15 посылок с "Укрпочтой". Для сравнения, на такую же сумму у конкурентов можно отправить лишь около 8 посылок.

&quot;Укрпочта&quot; ответила, будет ли повышать тарифы на услугиСравнение тарифов "Укрпочты" и "Новой почты" (инфографика t.me/igorsmelyansky)

Сэкономленные средства можно потратить на подарки или благотворительность

Гендиректор компании отметил, что благодаря экономии клиенты могут приобрести дополнительные подарки или сделать донат в поддержку ВСУ.

Также он подчеркнул, что качество и скорость доставки "Укрпочты" значительно выросли, делая ее более выгодным и надежным перевозчиком в праздничный период.

Сравнение тарифов "Укрпочты" и "Новой почты" (инфографика t.me/igorsmelyansky)

Тарифы повысила "Новая почта"

С 1 декабря 2025 года "Новая почта" обновляет тарифы на часть услуг. По словам компании, это поможет поддержать привычную скорость и качество доставки.

Стоимость вырастет на услуги:

  • доставка документов в конверте: по городу - 60 грн, по Украине - 70 грн;
  • почтомат: +10 грн за доставку;
  • курьерская доставка или забор: +50 грн;
  • посылки по городу между отделениями: до 10 кг - 100 грн, до 30 кг - 160 грн;
  • посылки по Украине между отделениями: до 10 кг - 120 грн, до 30 кг - 180 грн.
