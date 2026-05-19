"Укрпошта" вдруге за весну отримала великий штраф: у чому причина

НБУ ухвалив рішення оштрафувати АТ "Укрпошта" на 1,7 млн грн за порушення у сфері фінансових платіжних послуг, виявлені за результатами наглядової перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ.

Відомо, що Національний банк України 18 травня ухвалив рішення про накладення штрафу.

Як зазначили в НБУ, "Укрпошта" як постачальник фінансових і платіжних послуг не забезпечила належне функціонування системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.

Регулятор встановив порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, за підсумками дистанційного нагляду, а також з урахуванням результатів інспекційної перевірки компанії, проведеної станом на 1 листопада 2025 року.

У НБУ наголосили, що "Укрпошта" зобов'язана сплатити штраф протягом п'яти робочих днів з моменту отримання відповідного рішення регулятора.

При цьому, сам генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський з гумором відреагував на черговий штраф.

Зазначимо, що це не перший подібний штраф для "Укрпошти".

Національний банк України вже штрафував АТ "Укрпошта" за порушення вимог законодавства, що регулює роботу на платіжному ринку.

Підставою стало ненадання регулятору запитуваної інформації в установленому порядку.

У НБУ уточнили, що компанія не надіслала дані, які Нацбанк офіційно запитував у рамках наглядових процедур. Рішення про застосування штрафу було ухвалено 16 березня, його сума склала 255 000 гривень.

Важливо сказати, що конфлікт між АТ "Укрпошта" і Національним банком України вийшов за рамки звичайного ділового спору. Регулятор застосував до компанії штрафні санкції, тоді як оператор поштового зв'язку заявив про намір оскаржувати рішення в судовому порядку, посиливши публічну перепалку між сторонами.

Акціонер "Укрпошти" зайняв більш стриману, дипломатичну позицію, тоді як у парламенті лунають заклики до якнайшвидшого врегулювання ситуації. Компанія наполягає на створенні власного банку, тоді як у НБУ звертають увагу на збитковий фінансовий стан підприємства.

Окремим предметом спору залишаються перспективи банківського напряму та робота наглядової ради, при цьому керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський не погоджується з позицією регулятора та готує судове звернення.