"Укрпочта" второй раз за весну получила большой штраф: в чем причина

НБУ принял решение оштрафовать АО "Укрпочта" на 1,7 млн грн за нарушения в сфере финансовых платежных услуг, выявленные по результатам надзорной проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НБУ.

Известно, что Национальный банк Украины 18 мая принял решение о наложении штрафа.

Как отметили в НБУ, "Укрпочта" как поставщик финансовых и платежных услуг не обеспечила надлежащее функционирование системы корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками.

Регулятор установил нарушения законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, по итогам дистанционного надзора, а также с учетом результатов инспекционной проверки компании, проведенной по состоянию на 1 ноября 2025 года.

В НБУ подчеркнули, что "Укрпочта" обязана оплатить штраф в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего решения регулятора.

При это, сам генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский с юмором отреагировал на очередной штраф.

Отметим, что это не первый подобный штраф для "Укрпочты".

Национальный банк Украины уже штрафовал АО "Укрпочта" за нарушение требований законодательства, регулирующего работу на платежном рынке.

Основанием стало непредоставление регулятору запрашиваемой информации в установленном порядке.

В НБУ уточнили, что компания не направила данные, которые Нацбанк официально запрашивал в рамках надзорных процедур. Решение о применении штрафа было принято 16 марта, его сумма составила 255 000 гривен.

Важно сказать, что конфликт между АО "Укрпочта" и Национальным банком Украины вышел за рамки обычного делового спора. Регулятор применил к компании штрафные санкции, тогда как оператор почтовой связи заявил о намерении оспаривать решения в судебном порядке, усилив публичную перепалку между сторонами.

Акционер "Укрпочты" занял более сдержанную, дипломатичную позицию, тогда как в парламенте звучат призывы к скорейшему урегулированию ситуации. Компания настаивает на создании собственного банка, тогда как в НБУ обращают внимание на убыточное финансовое состояние предприятия.

Отдельным предметом спора остаются перспективы банковского направления и работа наблюдательного совета, при этом руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский не соглашается с позицией регулятора и готовит судебное обращение.