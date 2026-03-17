"Укрпошта" скасовує зайві папери: як бізнесу перейти на єдиний договір у 2026 році

"Укрпошта" запроваджує новий формат взаємодії з бізнес-клієнтами. Замість укладання окремих угод на кожен вид сервісу, підприємці тепер зможуть користуватися єдиним договором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрпошту".
Головне:
Нова модель насамперед спрямована на підтримку невеликих компаній, де швидкість прийняття рішень є критичною. Єдиний договір дозволяє бізнесу миттєво додавати нові сервіси або відмовлятися від тих, що втратили актуальність, без потреби щоразу підписувати нові документи.
"Ми бачимо запит бізнесу на простіші рішення. Підприємцям важливо не витрачати час на зайву бюрократію. Єдиний договір - це крок до моделі, в якій логістика стає для клієнта не бар’єром, а точкою опори для росту", - зазначають в "Укрпошті".
Важливою перевагою є можливість укласти договір онлайн. Це ще один крок компанії до повної цифровізації послуг. Процес переходу на нову систему вже стартував у березні й відбуватиметься поступово:
У компанії наголошують, що перехід відбуватиметься у супроводі персональних менеджерів. Вони контактуватимуть із клієнтами, щоб роз’яснити деталі та допомогти обрати найбільш вигідний формат підключення послуг.
Процес підключення став повністю цифровим. Для успішної реєстрації бізнес-клієнту необхідно виконати три кроки:
Після заповнення форми система автоматично формує пакет документів. Важливо, щоб договір підписувала уповноважена особа (керівник або представник за довіреністю). Після перевірки документів клієнт отримує привітальний лист на email, що є підтвердженням активації договору.
Раніше РБК-Україна писало, що "Укрпошта" планує відкрити щонайменше 1000 партнерських точок по всій Україні, де можна буде швидко забирати посилки без черг. Такі пункти працюватимуть у магазинах, кав’ярнях, аптеках та на АЗС.
Також ми розповідали, що "Укрпошта" планує створити власний банк і має для цього фінансові можливості, однак це викликає суперечки з Нацбанком.