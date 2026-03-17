"Укрпочта" отменяет лишние бумаги: как бизнесу перейти на единый договор в 2026 году

17:33 17.03.2026 Вт
3 мин
"Укрпочта" упрощает условия для малого и среднего бизнеса
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В "Укрпочте" рассказали о нововведениях для бизнеса (Getty Images)

"Укрпочта" вводит новый формат взаимодействия с бизнес-клиентами. Вместо заключения отдельных соглашений на каждый вид сервиса, предприниматели теперь смогут пользоваться единым договором.

Главное:

  • "Укрпочта" внедряет единый договор, который заменит несколько отдельных соглашений на различные услуги.
  • Новая модель ориентирована на малый и средний бизнес для ускорения логистических процессов.
  • Оформление происходит полностью онлайн с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
  • Переход на новую систему начался в марте 2026 года и будет продолжаться постепенно до конца года.
  • Бизнес получает полный доступ ко всем сервисам: от доставки и курьерских услуг до финансовых операций.

Больше гибкости для малого и среднего бизнеса

Новая модель прежде всего направлена на поддержку небольших компаний, где скорость принятия решений является критической. Единый договор позволяет бизнесу мгновенно добавлять новые сервисы или отказываться от тех, которые потеряли актуальность, без необходимости каждый раз подписывать новые документы.

"Мы видим запрос бизнеса на более простые решения. Предпринимателям важно не тратить время на лишнюю бюрократию. Единый договор - это шаг к модели, в которой логистика становится для клиента не барьером, а точкой опоры для роста", - отмечают в "Укрпочте".

Цифровизация и сроки перехода

Важным преимуществом является возможность заключить договор онлайн. Это еще один шаг компании к полной цифровизации услуг. Процесс перехода на новую систему уже стартовал в марте и будет происходить постепенно:

  • март 2026 года - начало внедрения новой модели;
  • до конца 2026 года - срок, к которому все бизнес-клиенты должны перейти на единый договор;
  • действие действующих соглашений - все текущие контракты остаются в силе на предыдущих условиях до момента переоформления.

В компании отмечают, что переход будет происходить в сопровождении персональных менеджеров. Они будут контактировать с клиентами, чтобы разъяснить детали и помочь выбрать наиболее выгодный формат подключения услуг.

Как оформить договор онлайн

Процесс подключения стал полностью цифровым. Для успешной регистрации бизнес-клиенту необходимо выполнить три шага:

  • заполнить онлайн-анкету;
  • иметь действующую КЭП (квалифицированную электронную подпись);
  • подготовить регистрационные документы.

После заполнения формы система автоматически формирует пакет документов. Важно, чтобы договор подписывало уполномоченное лицо (руководитель или представитель по доверенности). После проверки документов клиент получает приветственное письмо на email, что является подтверждением активации договора.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрпочта" планирует открыть не менее 1000 партнерских точек по всей Украине, где можно будет быстро забирать посылки без очередей. Такие пункты будут работать в магазинах, кафе, аптеках и на АЗС.

Также мы рассказывали, что "Укрпочта" планирует создать собственный банк и имеет для этого финансовые возможности, однако это вызывает споры с Нацбанком.

