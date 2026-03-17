"Укрпошта" скасовує зайві папери: як бізнесу перейти на єдиний договір у 2026 році

"Укрпошта" запроваджує новий формат взаємодії з бізнес-клієнтами. Замість укладання окремих угод на кожен вид сервісу, підприємці тепер зможуть користуватися єдиним договором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрпошту" .

Головне: "Укрпошта" впроваджує єдиний договір , що замінить кілька окремих угод на різні послуги.

Нова модель орієнтована на малий та середній бізнес для прискорення логістичних процесів.

Оформлення відбувається повністю онлайн за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

Перехід на нову систему розпочався у березні 2026 року і триватиме поступово до кінця року.

Бізнес отримує повний доступ до всіх сервісів: від доставки та кур'єрських послуг до фінансових операцій.

Більше гнучкості для малого та середнього бізнесу

Нова модель насамперед спрямована на підтримку невеликих компаній, де швидкість прийняття рішень є критичною. Єдиний договір дозволяє бізнесу миттєво додавати нові сервіси або відмовлятися від тих, що втратили актуальність, без потреби щоразу підписувати нові документи.

"Ми бачимо запит бізнесу на простіші рішення. Підприємцям важливо не витрачати час на зайву бюрократію. Єдиний договір - це крок до моделі, в якій логістика стає для клієнта не бар’єром, а точкою опори для росту", - зазначають в "Укрпошті".

Цифровізація та терміни переходу

Важливою перевагою є можливість укласти договір онлайн. Це ще один крок компанії до повної цифровізації послуг. Процес переходу на нову систему вже стартував у березні й відбуватиметься поступово:

березень 2026 року - початок впровадження нової моделі;

до кінця 2026 року - термін, до якого всі бізнес-клієнти мають перейти на єдиний договір;

дія чинних угод - усі поточні контракти залишаються чинними на попередніх умовах до моменту переоформлення.

У компанії наголошують, що перехід відбуватиметься у супроводі персональних менеджерів. Вони контактуватимуть із клієнтами, щоб роз’яснити деталі та допомогти обрати найбільш вигідний формат підключення послуг.

Як оформити договір онлайн

Процес підключення став повністю цифровим. Для успішної реєстрації бізнес-клієнту необхідно виконати три кроки:

заповнити онлайн-анкету;

мати діючий КЕП (кваліфікований електронний підпис);

підготувати реєстраційні документи.

Після заповнення форми система автоматично формує пакет документів. Важливо, щоб договір підписувала уповноважена особа (керівник або представник за довіреністю). Після перевірки документів клієнт отримує привітальний лист на email, що є підтвердженням активації договору.