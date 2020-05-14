"Укрпошта" продает базы отдыха на Азовском море и в "Конча-Заспе"

Фото: Укрпочта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Государственная компания избавляется от непрофильных активов

АО "Укрпошта" начала продажу непрофильных активов и выставила на электронную торговую систему "ProZorro. Продажи" первые 30 объектов. Об этом сообщает пресс-служба компания.

Общая стартовая цена объектов согласно оценке составляет 82,6 млн грн. На втором этапе государственная компания выставит на продажу еще 62 объектов, стоимость которых оценена в 189 млн грн.

Среди первых лотов, которые выставила "Укрпошта" на продажу, - одним лотом две рядом расположенные турбазы в Киеве в "Конча-Заспе", а также турбазы на побережье Азовского моря в с. Ялта Донецкой области и в Бердянске, пригороде Днепра и в Черниговской области, а также производственные помещения в Львове возле железнодорожного вокзала, помещения в г. Боярка.

Как отметили в пресс-службе, у "Укрпошты" более 12 тысяч объектов недвижимости, из них в собственности около 5 тысяч. И лишь половина из тех, которые принадлежат предприятию, используется по назначению и приносит прибыль. Остальные - базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее. На их содержание компания тратит около 10 млн грн на налоги, охрану и тому подобное.

Напомним, в феврале недостроенная база отдыха Национального банка Украины "Прикарпатье" была продана за 17,3 млн. грн.

Как сообщало РБК-Украина, тарифы АО "Укрпошта" на почтовые отправления по Украине с 1 января 2020 года выросли на 10-12,5%.

Автор: Александр Белоус