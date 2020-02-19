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ФГИ продал недостроенную базу отдыха НБУ в Яремче

Новости » Экономика     19.02.2020 - 14:47
ФГИ продал недостроенную базу отдыха НБУ в Яремче
Фото: база "Прикарпатье" (wikipedia.org)

Стоимость базы была снижена в три раза по сравнению с начальной

Недостроенная база отдыха Национального банка Украины "Прикарпатье" продана за 17,3 млн. грн. Об этом сообщил заместитель главы Фонда государственного имущества Тарас Елейко на своей странице в Facebook.

Как отметил представитель ФГИ, аукцион по продаже комплекса отдыха НБУ состоялся 18 февраля 2020 года.

"Вчера состоялся приватизаціний аукцион по продаже комплекса отдыха НБУ "Прикарпатье". Недостроенная база отдыха нашла своего нового владельца за 17,3 млн. грн (+НДС) и уже скоро надеемся данный об'объект станет одним из украшений г. Яремче", - написал он.

ФГИ продал недостроенную базу отдыха НБУ в Яремче

Напомним, в начале 2018 года Фонд государственного имущества (ФГИ) начал приватизацию горного оздоровительного комплекса "Прикарпатье" в Яремче. Начальная стоимость данного комплекса составила 51,9 млн грн. Согласно условиям соглашения, инвестор в течение одного года должен завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию. Сам объект приватизации принадлежал к непрофильным активам Национального банка Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в 2014 году Национальный банк принял решение о приостановлении капитальных затрат, а также реализации непрофильных активов на общую сумму свыше 1 млрд грн. Речь шла речь идет о ряде объектов для обеспечения выполнения несвойственных функций центрального банка, среди которых, в частности, оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в г. Яремче.

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