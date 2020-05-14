"Укрпошта" продає бази відпочинку на Азовському морі та у "Конча-Заспі"

Фото: Укрпошта (Віталій Носач, РБК-Україна)

Державна компанія позбавляється непрофільних активів

АТ "Укрпошта" розпочала продаж непрофільних активів та виставила на електронну торгову систему "ProZorro. Продажі" перші 30 об’єктів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Загальна стартова ціна об’єктів відповідно до цінки становить 82,6 млн грн. На другому етапі державна компанія виставить на продаж ще 62 об'єкти, вартість яких оцінена у 189 млн грн.

Серед перших лотів, що виставила "Укрпошта" на продаж, - одним лотом дві поруч розташовані турбази в Києві у "Конча-Заспі", а ще турбази на узбережжі Азовського моря – в с. Ялта на Донеччині та у Бердянську, передмісті Дніпра та у Чернігівській області, а також виробничі приміщення у Львові біля залізничного вокзалу, приміщення у м. Боярка.

Як зазначили в прес-службі, у "Укрпошти" понад 12 тисяч об'єктів нерухомості, з них у власності близько 5 тисяч. І лише половина із тих, що належать підприємству, використовується за призначенням та приносить прибуток. Решта - бази відпочинку, кузні, лазні, магазини, ангари, склади та інше. На їх утримання компанія витрачає близько 10 млн грн на податки, охорону тощо.

Нагадаємо, у лютому недобудована база відпочинку Національного банку України "Прикарпаття" була продана за 17,3 млн. грн.

Як повідомляло РБК-Україна, тарифи АТ "Укрпошта" на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зросли на 10-12,5%.

Автор: Олександр Білоус