"Укрпошта" призупиняє роботу пересувних відділень у Нікополі через атаки РФ

"Сьогодні російські війська вкотре атакували Нікополь FPV-дронами. Під удар потрапили два автомобілі "Укрпошти", які забезпечували надання поштових послуг мешканцям громад. Внаслідок атаки транспортні засоби було знищено", - йдеться у повідомленні.

На щастя, ніхто з працівників не постраждав, оскільки під час повітряної тривоги вони перебували в укритті.

Проте це вже четвертий автомобіль компанії, який втрачений у Нікопольському районі лише за останній тиждень через обстріли РФ. Тому компанія тимчасово призупиняє роботу пересувних відділень, але за добу відновить їх в громаді.

"Рішення про тимчасове призупинення роботи пересувних відділень ухвалене з міркувань безпеки працівників та мешканців громад. Наразі опрацьовуються альтернативні рішення та додаткові заходи захисту. Очікується, що вже за добу пересувні відділення відновлять роботу в громаді", - сказано у публікації.

У Міністерстві додали, що попри постійні атаки "Укрпошта" продовжує забезпечувати надання послуг у прифронтових громадах.