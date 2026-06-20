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"Укрпочта" приостанавливает работу передвижных отделений в Никополе из-за атак РФ

15:56 20.06.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаках РФ на автомобили "Укрпочты"?
aimg Эдуард Ткач
Фото: поврежденный автомобиль "Укрпочты" в результате атаки РФ (t.me/MinDevUA)

Компания "Укрпочта" временно приостанавливает работу передвижных отделений в Никопольском районе (Днепропетровская область). Причиной такого решения стали обстрелы автомобилей компании со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства развития общин и территорий Украины.

"Сегодня российские войска в очередной раз атаковали Никополь с помощью FPV-дронов. Под удар попали два автомобиля "Укрпочты", которые обеспечивали оказание почтовых услуг жителям общин. В результате атаки транспортные средства были уничтожены", - говорится в сообщении.

К счастью, никто из сотрудников не пострадал, поскольку во время воздушной тревоги они находились в укрытии.

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Однако это уже четвертый автомобиль компании, потерянный в Никопольском районе только за последнюю неделю из-за обстрелов со стороны РФ. Поэтому компания временно приостанавливает работу передвижных отделений, но в течение суток возобновит их работу в общине.

"Решение о временной приостановке работы передвижных отделений принято из соображений безопасности работников и жителей общин. В настоящее время прорабатываются альтернативные решения и дополнительные меры защиты. Ожидается, что уже через сутки передвижные отделения возобновят работу в общине", - говорится в публикации.

В министерстве добавили, что, несмотря на постоянные атаки, "Укрпочта" продолжает обеспечивать предоставление услуг в прифронтовых общинах.

Закрытие почтовых отделений

Напомним, в феврале 2026 года "Укрпочта" закрыла свои отделения в двух населенных пунктах Запорожской области, а именно - в городе Орехов и селе Преображенка. Причиной также стали атаки РФ.

Также мы писали, что в Дружковке Донецкой области временно приостановили работу два последних отделения "Новой почты". Решение было принято в связи с обстановкой безопасности и постоянными обстрелами со стороны РФ.

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