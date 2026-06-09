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"Нова пошта" закриває всі відділення у Дружківці на Донеччині: як працюватиме доставка

16:06 09.06.2026 Вт
2 хв
Компанія продовжить доставляти посилки до поштоматів, поки це безпечно для водіїв
aimg Тетяна Веремєєва
"Нова пошта" закриває всі відділення у Дружківці на Донеччині: як працюватиме доставка Фото: Відділення "Нової пошти" у Дружківці ("Нова пошта")
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У Дружківці Донецької області тимчасово припиняють роботу два останні відділення "Нової пошти". Таке рішення компанія ухвалила через безпекову ситуацію та постійні російські обстріли.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву "Нової пошти".

Головне:

  • Причина закриття: Через постійні російські обстріли Дружківки "Нова пошта" тимчасово закриває два останні відділення в місті.
  • Графік закриття: Відділення №3 припиняє роботу з 9 червня, а відділення №1 працюватиме до 18 червня.
  • Альтернатива для міста: У Дружківці продовжать функціонувати 9 поштоматів.
  • Робота для персоналу: Усім співробітникам закритих відділень компанія запропонувала працевлаштування в безпечніших регіонах України.

Як працюватиме "Нова пошта" у Дружківці

За інформацією компанії, відділення №3 припинить роботу вже з 9 червня. Відділення №1 продовжить працювати до 18 червня, після чого також буде тимчасово закрите.

У "Новій пошті" пояснили, що рішення пов'язане з постійними атаками РФ на місто та необхідністю убезпечити працівників і клієнтів.

Водночас повністю без сервісу мешканці Дружківки не залишаться. У місті продовжать працювати 9 поштоматів, через які можна буде отримувати та відправляти посилки. Компанія запевнила, що забезпечуватиме їхню логістику доти, доки це буде безпечно для водіїв і кур'єрів.

Десять тисяч посилок у травні

У "Новій пошті" нагадали, що до останнього підтримували роботу відділень, адже для багатьох жителів міста вони залишалися важливим пунктом отримання ліків, продуктів, відправлення необхідних речей рідним, а також місцем для підзарядки гаджетів під час відключень електроенергії.

Лише у травні через відділення компанії в Дружківці було відправлено та отримано близько 10 тисяч посилок.

На період тимчасового закриття всім працівникам місцевих відділень запропонували роботу в більш безпечних регіонах України.

У компанії наголосили, що планують повернутися до роботи в Дружківці та інших містах Донеччини, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Ситуація у Дружківці

Раніше ми писали про життя та евакуацію мешканців прифронтової Дружківки на Донеччині, яка постійно перебуває під ударами російських КАБів. Кореспонденти РБК-Україна разом із екіпажем "Білих янголів" показали, як рятують людей із міста, де майже не залишилося інфраструктури, немає води й електрики, а працює лише одна аптека.

РБК-Україна також розповідало про російський авіаудар по Дружківці на Донеччині 1 червня. Окупанти скинули на місто три авіабомби ФАБ-250 з УМПК, влучивши у житлові багатоповерхівки. Внаслідок атаки поранення отримали п’ятеро мирних жителів, також пошкоджено щонайменше п’ять будинків.

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