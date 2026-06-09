"Нова пошта" закриває всі відділення у Дружківці на Донеччині: як працюватиме доставка
У Дружківці Донецької області тимчасово припиняють роботу два останні відділення "Нової пошти". Таке рішення компанія ухвалила через безпекову ситуацію та постійні російські обстріли.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву "Нової пошти".
Головне:
- Причина закриття: Через постійні російські обстріли Дружківки "Нова пошта" тимчасово закриває два останні відділення в місті.
- Графік закриття: Відділення №3 припиняє роботу з 9 червня, а відділення №1 працюватиме до 18 червня.
- Альтернатива для міста: У Дружківці продовжать функціонувати 9 поштоматів.
- Робота для персоналу: Усім співробітникам закритих відділень компанія запропонувала працевлаштування в безпечніших регіонах України.
Як працюватиме "Нова пошта" у Дружківці
За інформацією компанії, відділення №3 припинить роботу вже з 9 червня. Відділення №1 продовжить працювати до 18 червня, після чого також буде тимчасово закрите.
У "Новій пошті" пояснили, що рішення пов'язане з постійними атаками РФ на місто та необхідністю убезпечити працівників і клієнтів.
Водночас повністю без сервісу мешканці Дружківки не залишаться. У місті продовжать працювати 9 поштоматів, через які можна буде отримувати та відправляти посилки. Компанія запевнила, що забезпечуватиме їхню логістику доти, доки це буде безпечно для водіїв і кур'єрів.
Десять тисяч посилок у травні
У "Новій пошті" нагадали, що до останнього підтримували роботу відділень, адже для багатьох жителів міста вони залишалися важливим пунктом отримання ліків, продуктів, відправлення необхідних речей рідним, а також місцем для підзарядки гаджетів під час відключень електроенергії.
Лише у травні через відділення компанії в Дружківці було відправлено та отримано близько 10 тисяч посилок.
На період тимчасового закриття всім працівникам місцевих відділень запропонували роботу в більш безпечних регіонах України.
У компанії наголосили, що планують повернутися до роботи в Дружківці та інших містах Донеччини, щойно це дозволить безпекова ситуація.
Ситуація у Дружківці
Раніше ми писали про життя та евакуацію мешканців прифронтової Дружківки на Донеччині, яка постійно перебуває під ударами російських КАБів. Кореспонденти РБК-Україна разом із екіпажем "Білих янголів" показали, як рятують людей із міста, де майже не залишилося інфраструктури, немає води й електрики, а працює лише одна аптека.
РБК-Україна також розповідало про російський авіаудар по Дружківці на Донеччині 1 червня. Окупанти скинули на місто три авіабомби ФАБ-250 з УМПК, влучивши у житлові багатоповерхівки. Внаслідок атаки поранення отримали п’ятеро мирних жителів, також пошкоджено щонайменше п’ять будинків.