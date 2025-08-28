ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Укрпошта" попереджає про затримки посилок до Херсона: що трапилося

Четвер 28 серпня 2025 12:41
UA EN RU
"Укрпошта" попереджає про затримки посилок до Херсона: що трапилося Фото: Доставка посилок "Укрпоштою" (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Тетяна Веремєєва

Через обстріли на трасі Миколаїв - Херсон доставка посилок у регіон може сповільнитися. "Укрпошта" тестує альтернативні маршрути, щоб клієнти отримали свої відправлення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення поштового оператора.

У компанії зазначають, що рух на ключовій трасі обмежено через ворожі атаки.

"Наші водії вже працюють над безпечними шляхами доставки, щоб ви неодмінно отримали свої відправлення", - йдеться у повідомленні.

"Укрпошта" закликає жителів Херсонської області до розуміння тимчасових незручностей і дякує за довіру.

Нагадаємо, 20 серпня "Укрпошта" закрила всі свої відділення в Костянтинівці у Донецькій області через небезпеку для працівників і клієнтів через обстріли. Генеральний директор Ігор Смілянський подякував поштовикам за роботу в складних умовах і зазначив, що відділення в сусідніх містах (Дружківка, Олексієво-Дружківка, Добропілля) продовжують працювати. Компанія сподівається повернутися до Костянтинівки, коли безпека дозволить.

РБК-Україна також розповідало, що "Укрпошта" підписала конфіденційну угоду з Поштою США, щоб прискорити доставку посилок: терміни скоротяться з 8-10 до 6-8 днів, ціни залишаться без змін. Планується відкриття доставки через чотири аеропорти (Лос-Анджелес, Чикаго, Маямі, Нью-Йорк). Також домовленості можуть допомогти Amazon та іншим майданчикам запускати пряму доставку в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Укрпошта
Новини
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили