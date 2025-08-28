"Укрпошта" попереджає про затримки посилок до Херсона: що трапилося

Через обстріли на трасі Миколаїв - Херсон доставка посилок у регіон може сповільнитися. "Укрпошта" тестує альтернативні маршрути, щоб клієнти отримали свої відправлення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення поштового оператора.

У компанії зазначають, що рух на ключовій трасі обмежено через ворожі атаки.

"Наші водії вже працюють над безпечними шляхами доставки, щоб ви неодмінно отримали свої відправлення", - йдеться у повідомленні.

"Укрпошта" закликає жителів Херсонської області до розуміння тимчасових незручностей і дякує за довіру.