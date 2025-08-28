"Укрпошта" попереджає про затримки посилок до Херсона: що трапилося
Через обстріли на трасі Миколаїв - Херсон доставка посилок у регіон може сповільнитися. "Укрпошта" тестує альтернативні маршрути, щоб клієнти отримали свої відправлення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення поштового оператора.
У компанії зазначають, що рух на ключовій трасі обмежено через ворожі атаки.
"Наші водії вже працюють над безпечними шляхами доставки, щоб ви неодмінно отримали свої відправлення", - йдеться у повідомленні.
"Укрпошта" закликає жителів Херсонської області до розуміння тимчасових незручностей і дякує за довіру.
Нагадаємо, 20 серпня "Укрпошта" закрила всі свої відділення в Костянтинівці у Донецькій області через небезпеку для працівників і клієнтів через обстріли. Генеральний директор Ігор Смілянський подякував поштовикам за роботу в складних умовах і зазначив, що відділення в сусідніх містах (Дружківка, Олексієво-Дружківка, Добропілля) продовжують працювати. Компанія сподівається повернутися до Костянтинівки, коли безпека дозволить.
РБК-Україна також розповідало, що "Укрпошта" підписала конфіденційну угоду з Поштою США, щоб прискорити доставку посилок: терміни скоротяться з 8-10 до 6-8 днів, ціни залишаться без змін. Планується відкриття доставки через чотири аеропорти (Лос-Анджелес, Чикаго, Маямі, Нью-Йорк). Також домовленості можуть допомогти Amazon та іншим майданчикам запускати пряму доставку в Україну.